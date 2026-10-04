घर बांधण्यापूर्वी विटा पाण्यात का भिजवल्या जातात? रंजक कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
जेव्हा एखादे नवीन घर बांधले जाते, तेव्हा तुम्ही अनेकदा गवंड्यांना भिंतीत विटा लावण्यापूर्वी त्या पाण्यात भिजवताना पाहिले असेल. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, विटा तासनतास पाण्यात ठेवल्या जातात.
Bricks Soaked in Water
ESakal
अशावेळी एक प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे विटा पाण्यात भिजवण्याची गरज का आहे? कोरड्या विटा वापरून भिंत बांधता येणार नाही का? खरे तर, विटा पाण्यात भिजवणे ही केवळ एक परंपरा नाही, तर त्यामागे एक महत्त्वाचा बांधकाम उद्देश आहे.
Bricks Soaked in Water
ESakal
विटा न भिजवता थेट मोर्टारवर लावल्यास भिंतीची मजबुती कमी होऊ शकते. विटा भाजल्यानंतर त्यांच्यामध्ये अनेक लहान छिद्रे आणि पोकळ्या शिल्लक राहतात. यामुळेच कोरड्या विटा पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर वेगाने पाणी शोषून घेतात.
Bricks Soaked in Water
ESakal
जर अशा कोरड्या विटा थेट मोर्टारमध्ये ठेवल्या, तर त्या मोर्टारमधील (सिमेंट आणि वाळूचे मिश्रण) पाणी शोषून घेऊ शकतात. मोर्टार हे विटांना एकत्र धरून ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे मिश्रण आहे. त्यात सामान्यतः सिमेंट, वाळू आणि पाणी असते.
Bricks Soaked in Water
ESakal
एखादी खूप कोरडी वीट मोर्टारमधील पाणी खूप लवकर शोषून घेत असेल, तर त्यामुळे योग्य प्रकारे घट्ट होण्यासाठी आवश्यक असलेला ओलावा कमी होऊ शकतो. यामुळे वीट आणि मोर्टारमधील बंध कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो.
Bricks Soaked in Water
ESakal
विटेची गुणवत्ता आणि तिची पाणी शोषण्याची क्षमता यानुसार पद्धत बदलू शकते. सामान्य उद्दिष्ट हे आहे की विटांना इतके ओलसर करावे की त्या मोर्टार खूप लवकर शोषून घेणार नाहीत.
Bricks Soaked in Water
ESakal
वेगवेगळ्या प्रकारच्या विटांची पाणी शोषण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे, बांधकामाच्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या विटांच्या गुणवत्तेनुसार योग्य पद्धत ठरवली जाते.
Bricks Soaked in Water
ESakal
म्हणून, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही बांधकामादरम्यान विटा पाण्यात भिजवताना पाहाल, तेव्हा हे समजून घ्या गवंडी केवळ विटा ओल्या करत नाही, तर तो विटा आणि सिमेंट यांच्यात योग्य बंध तयार करण्याची तयारी देखील करत असतो.
Bricks Soaked in Water
ESakal
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ESakal