उंटांना जिवंत साप का खाऊ घातले जातात? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहित नाही...

Mansi Khambe

जिवंत साप

एखाद्या शाकाहारी प्राण्याला जिवंत साप खाऊ घातल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण मध्यपूर्वेतील काही देशांमध्ये ही जुनी परंपरा अजूनही अस्तित्वात आहे.

Camel Snake Feeding

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ESakal

आजार

येथील काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, जर उंटाला एखादा विशिष्ट आजार झाला, तर त्याला जिवंत साप खाऊ घातल्याने तो बरा होऊ शकतो. पशुवैद्यकांच्या मते या प्रथेसाठी कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.

Camel Snake Feeding

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ESakal

पारंपरिक

ही केवळ एक पारंपरिक समजूत मानली जाते. स्थानिकांच्या मते, उंटांना कधीकधी 'हयम' नावाचा एक गंभीर आजार होतो. असे म्हटले जाते की या आजारात उंट हळूहळू खाणेपिणे बंद करतो.

Camel Snake Feeding

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ESakal

अशक्त

त्याचे शरीर अशक्त आणि खुंटलेले दिसते. त्याला ताप, सुस्ती आणि ॲनिमिया यांसारखी लक्षणेही दिसतात. लोकांचा असा विश्वास आहे की जर वेळेवर उपचार केले नाहीत, तर उंटाचा मृत्यूही होऊ शकतो.

Camel Snake Feeding

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ESakal

उपचार पद्धती

याच कारणामुळे, काही भागांमध्ये एक अनोखी पारंपरिक उपचार पद्धती वापरली जाते. या परंपरेनुसार, उंटाचे तोंड उघडून त्यात एक जिवंत साप, कधीकधी किंग कोब्रासारखा विषारी सापही, घातला जातो.

Camel Snake Feeding

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ESakal

संसर्ग

त्यानंतर उंटाला पाणी दिले जाते, जेणेकरून साप त्याच्या पोटात पोहोचेल. स्थानिकांचा असा विश्वास आहे की सापाचे विष उंटाच्या शरीरातील कोणताही आजार किंवा संसर्गाशी लढण्यास मदत करते.

Camel Snake Feeding

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ESakal

शास्त्रज्ञ

त्यांचा दावा आहे की या प्रक्रियेनंतर काही दिवसांतच उंटाच्या आरोग्यात सुधारणा होते. या दाव्याची पडताळणी झालेली नाही. पशुवैद्य आणि शास्त्रज्ञ या पद्धतीला योग्य उपचार मानत नाहीत.

Camel Snake Feeding

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ESakal

हयाम रोग

त्यांच्या मते, जिवंत साप खाऊ घातल्याने हयाम रोग बरा होतो हे सिद्ध करणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा अद्याप सापडलेला नाही. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, हा रोग संसर्ग, परजीवी किंवा कीटकांच्या चाव्यामुळे होऊ शकतो.

Camel Snake Feeding

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ESakal

धोकादायक

वेळेवर उपचार न केल्यास, हा आजार गंभीर होऊ शकतो. गर्भवती उंटांसाठी हे विशेषतः धोकादायक आहे, कारण यामुळे गर्भपात किंवा मृत्यूचा धोका वाढू शकतो.

Camel Snake Feeding

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ESakal

उपचार

त्यामुळे डॉक्टर आजारी उंटांवर आधुनिक पशुवैद्यकीय औषधानुसार उपचार करण्याची शिफारस करतात. मध्यपूर्वेतील काही ग्रामीण भागांमध्ये, लोक पिढ्यानपिढ्या ही परंपरा पाळत आले आहेत.

Camel Snake Feeding

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ESakal

विश्वास

त्यांचा विश्वास आहे की ही पद्धत अनेक वेळा यशस्वी ठरली आहे. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की केवळ जुन्या समजुतींच्या आधारावर कोणताही उपचार वैध मानला जाऊ शकत नाही.

Camel Snake Feeding

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ESakal

सिद्धांत

जोपर्यंत एखादा सिद्धांत वैज्ञानिक चाचण्यांद्वारे योग्य सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रभावी उपचार मानले जाऊ शकत नाही.येथे क्लिक करा

Camel Snake Feeding

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ESakal

https://www.esakal.com/ampstories/web-story/why-are-there-lines-on-iron-rods-why-are-there-prominent-ribs-know-reason-mvk02

Iron rod lines

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ESakal

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