लोखंडी सळईवर रेषा का असतात? जाणून घ्या सपाट नसण्याचं कारण...

Mansi Khambe
लहानपणापासून आजपर्यंत, आपण आपल्या घरांमध्ये आणि घराच्या आजूबाजूला बांधकामाच्या कामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सळ्या पाहिल्या आहेत.
Iron rod lines
ESakal
या सळ्यांवर वक्र रेषा असतात. मात्र लोकांना अनेकदा या रेषांमागील कारण समजत नाही. त्या केवळ एक डिझाइन आहेत असे ते अनेकदा गृहीत धरतात.
Iron rod lines
ESakal
पण या सळ्यावरील रेषा खूप उपयुक्त असतात. त्या एका विशिष्ट कारणासाठी सळ्यांवर कोरलेल्या असतात.
Iron rod lines
ESakal
बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडी सळ्या मुद्दामहून उभ्या रेषांच्या बनवलेल्या असतात. स्टील आणि आजूबाजूच्या काँक्रीटमध्ये एक यांत्रिक बंध तयार व्हावा, यासाठी हे केले जाते.
Iron rod lines
ESakal
जड भाराखाली गुळगुळीत स्टील घट्ट झालेल्या काँक्रीटमधून बाहेर ओढले जाऊ शकते, म्हणून या पट्ट्या काँक्रीटला स्टीलसोबत एक मजबूत बंध तयार करण्यास मदत करतात.
Iron rod lines
ESakal
यामुळे हे सुनिश्चित होते की काँक्रीट आणि लोखंडी किंवा स्टीलच्या सळ्यांमधील बंध एकसंध घटक म्हणून काम करण्यासाठी पुरेसा मजबूत आहे.
Iron rod lines
ESakal
रीबारवरील पट्ट्या काँक्रीटसोबत यांत्रिकरित्या घट्ट बसतात. या पट्ट्या काँक्रीटमध्ये बसवलेल्या लहान अँकरप्रमाणे काम करतात.
Iron rod lines
ESakal
ज्यामुळे रचना वाकल्यावर पिळल्यावर किंवा जास्त वजन पडल्यावर स्टील घसरण्यापासून किंवा बाहेर पडण्यापासून रोखले जाते.
Iron rod lines
ESakal
पट्टेदार रचना स्टील बारच्या संपूर्ण लांबीवर ताण आणि दाब समान रीतीने वितरीत करते. यामुळे रिबार आणि त्याला जोडलेल्या काँक्रीटमधील कोणतेही कमकुवत बिंदू नाहीसे होतात.
Iron rod lines
ESakal
हे पट्टे एक मजबूत आणि पक्की पकड देतात, ज्यामुळे भूकंपासारख्या तीव्र कंपनांदरम्यानही तडे जाणे टळते. म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला सळईवर या उंचवटलेल्या रेषा दिसतील.
Iron rod lines
ESakal
तेव्हा हे लक्षात घ्या की हा तुमच्या घराच्या मजबुतीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. या रेषांशिवाय, काँक्रीटवर सळईची पकड कधीही मजबूत होणार नाही.
Iron rod lines
ESakal
Animals Drink Drain water
ESakal