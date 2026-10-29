उंटाला चक्क जिवंत साप का खायला देतात? यामागचं कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Varsha Balhe
उंट हा शाकाहारी प्राणी आहे. पण काही अरब देशांमध्ये आजारी उंटाला जिवंत साप खाऊ घातल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
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या प्रथेमागे ‘हयाम’ नावाच्या आजाराचा उल्लेख केला जातो. मात्र, या नावाचा नेमका वैद्यकीय अर्थ आणि आजाराची कारणं याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
या पारंपरिक पद्धतीत उंटाच्या तोंडात जिवंत साप सोडला जातो. मात्र, ही पद्धत उंटासाठी धोकादायक ठरू शकते.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
स्थानिक मान्यतेनुसार, सापाचं विष उंटाच्या आजारावर परिणाम करतं आणि त्यामुळे तो बरा होतो. पण या समजुतीला वैज्ञानिक आधार नाही.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
काही दाव्यांनुसार, साप गिळल्यानंतर उंटाच्या डोळ्यांतून अश्रू येतात. मात्र, हे अश्रू औषध म्हणून उपयोगी ठरतात, याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
उंटाला जिवंत साप खाऊ घातल्याने आजार बरा होतो, असं सिद्ध झालेलं नाही. उलट, साप चावल्यास विषबाधा होऊ शकते.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
उंट आजारी पडल्यास त्याला जिवंत साप खाऊ घालण्याऐवजी पशुवैद्यकाकडून तपासणी करून घेणं गरजेचं आहे. योग्य औषधोपचारांमुळेच आजाराचं कारण समजून उपचार करता येतात.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
उंटाला जिवंत साप खाऊ घालण्यामागे पारंपरिक समजूत आहे. मात्र, ही उपचारपद्धत वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली नाही आणि उंटाच्या जीवाला धोका निर्माण करू शकते.
WHY ARE CAMELS FED LIVE SNAKES?
esakal
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