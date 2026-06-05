पायलटचा शर्ट का फाडला जातो? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

वैमानिक

जर तुम्ही कधी एखाद्या पुरुष किंवा महिला वैमानिकाचा त्यांच्या गणवेशाचा शर्ट मागच्या बाजूने फाटलेला फोटो पाहिला असेल, तर ती एक गंमत किंवा गमतीशीर विनोद वाटू शकतो.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

विमानचालन क्षेत्र

पण वास्तव मात्र खूप वेगळे आहे. ही विमानचालन क्षेत्रातील एक अतिशय विशेष आणि जुनी परंपरा आहे, जी कोणत्याही वैमानिकाच्या कारकिर्दीतील सर्वात अविस्मरणीय क्षणांपैकी एकाशी जोडलेली आहे.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

प्रशिक्षण

वैमानिक बनण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येक वैमानिकाला अनेक महिन्यांचे कठोर प्रशिक्षण घ्यावे लागते. या काळात, त्यांचे प्रशिक्षक त्यांना विमान उड्डाणातील बारकावे शिकवण्यासाठी सतत उपस्थित असतात.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

लक्ष

टेकऑफपासून ते लँडिंगपर्यंत, प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. प्रशिक्षणादरम्यान प्रत्येक चूक सुधारली जाते. जेणेकरून ते सुरक्षितपणे विमान उडवायला शिकू शकतील.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

आकाशात झेप

प्रशिक्षणादरम्यान एक वेळ अशी येते जेव्हा प्रशिक्षकाला खात्री पटते की प्रशिक्षणार्थी एकटा विमान उडवण्यासाठी तयार आहे. यानंतर प्रशिक्षणार्थी पायलट प्रशिक्षकाशिवाय पहिल्यांदा आकाशात झेप घेतो.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

पहिले एकल उड्डाण

या महत्त्वपूर्ण कामगिरीला पहिले एकल उड्डाण म्हटले जाते. प्रत्येक पायलटच्या कारकिर्दीतील हा सर्वात खास आणि अविस्मरणीय क्षण मानला जातो.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

शर्ट फाडण्याची प्रथा

पायलटने पहिले एकल उड्डाण पूर्ण केल्यावर त्याचा शर्ट फाडण्याची प्रथा आहे. यामागे एक रंजक कथा आहे. प्राचीन काळी, प्रशिक्षण विमानात प्रशिक्षक विद्यार्थ्याच्या अगदी मागे बसत असे.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

खांद्यावर थाप

उड्डाणादरम्यान विद्यार्थ्याने चूक केल्यास किंवा त्याला सूचनांची गरज भासल्यास, प्रशिक्षक त्याचे लक्ष वेधण्यासाठी त्याचा शर्ट ओढत असे किंवा त्याच्या खांद्यावर थाप मारत असे.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

सक्षम

जेव्हा एखादा विद्यार्थी पहिल्यांदा एकट्याने विमान उडवण्यास सक्षम झाला, तेव्हा त्याच्या शर्टचा मागचा भाग कापला जात असे.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

मार्गदर्शनाची गरज

हे प्रतीकात्मकपणे दर्शवत असे की, त्याला आता मागे बसलेल्या प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाची गरज नाही आणि तो स्वतःहून विमान उडवण्यास सक्षम आहे.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

फ्लाइंग स्कूल

या तंत्रज्ञानाने प्रगत युगातही, जगभरातील अनेक फ्लाइंग स्कूल आणि एव्हिएशन अकादमींमध्ये ही परंपरा उत्साहाने पाळली जाते.

उड्डाण

एकल उड्डाण पूर्ण केल्यानंतर, सहकारी विद्यार्थी आणि प्रशिक्षक मिळून पायलटच्या शर्टचा मागचा भाग कापतात.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

आठवण

अनेक ठिकाणी, त्या कापडावर उड्डाणाची तारीख, विमानाचे नाव आणि शुभेच्छादेखील लिहिल्या जातात. हा तुकडा नंतर एक अविस्मरणीय आठवण म्हणून जपून ठेवला जातो.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

प्रतीक

विमानचालनाच्या जगात, पहिले एकल उड्डाण हे केवळ एक उड्डाण नसते, तर ते आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचे प्रतीक असते.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

विधी

म्हणूनच शर्ट कापण्याचा विधी आजही वैमानिकांमध्ये अभिमान आणि सन्मानाचे प्रतीक मानला जातो. हा विधी त्या क्षणाची आठवण करून देतो.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

स्वप्न

जेव्हा एका प्रशिक्षणार्थी वैमानिकाने आपली स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत पहिल्यांदा आकाशात झेप घेतली.

Pilot First Solo Flight

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ESakal

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