वृत्तपत्रांमध्ये चार ठिपके का छापले जातात? त्यांचा अर्थ काय?

Mansi Khambe

चार रंगीत ठिपके

वृत्तपत्राच्या पानांच्या तळाशी असलेले चार रंगीत ठिपके 'रजिस्ट्रेशन मार्क्स' किंवा 'क्रॉप मार्क्स' म्हणून वापरले जातात.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

अचूक जुळवणी

छपाई प्रक्रियेत, रंगांची अचूक जुळवणी आणि विविध रंगांमधील सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी या ठिपक्यांचा वापर केला जातो.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

योग्य जागा

लाल, पिवळा, निळा आणि काळा या रंगाचे चार ठिपके छपाईची योग्य जागा निश्चित करण्यासाठी पानाच्या तळाशी छापले जातात.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

रंग छपाई

हे ठिपके अचूक रंग छपाई आणि रंगांचे मिश्रण सुनिश्चित करण्यास मदत करतात, जे पानाची चांगली गुणवत्ता आणि वाचनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

योग्य जागा

तसेच हे रंगीत ठिपके छपाईची योग्य जागा आणि दिशा निश्चित करण्यास देखील मदत करतात, जे योग्य छपाई प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

उत्कृष्ट छपाई

छपाई दरम्यान रंगांमधील सुसंगतता आणि एकसारखेपणा तपासण्यासाठी या ठिपक्यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे वाचकांसाठी उत्कृष्ट छपाईची गुणवत्ता आणि स्पष्टता सुनिश्चित होते.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

क्रॉप मार्क्स

क्रॉप मार्क्स पाने योग्य आकारात कापण्यासाठी उपयुक्त आहेत, जेणेकरून छपाई प्रक्रिया योग्यरित्या व्यवस्थापित केली जाऊ शकते. हे मार्क्स ट्रिम मार्क्स म्हणूनही वापरले जातात, जेणेकरून छपाई योग्य आकाराची होईल.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

CMYK

वृत्तपत्राच्या पानांच्या तळाशी असलेल्या चार ठिपक्यांना "CMYK" म्हणून ओळखले जाते. त्याचे पूर्ण रूप "सायन, मॅजेंटा, यलो, की" असे आहे. हे छपाई प्रक्रियेत वापरले जाणारे चार रंग दर्शवतात.

Newspaper Bottom 4 color dots

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ESakal

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Reused of cut off hair

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ESakal

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