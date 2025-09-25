घराच्या प्रवेशद्वारावर आंब्याच्या पानांचे तोरण का बांधले जाते?

पुजा बोनकिले

आंब्याच्या पानांचे तोरण

भारतात अनेक लोक घराच्या प्रवेशद्वारावर आंब्याच्या पानांचे तोरण लावतात.

महत्व

हिंदू धर्मात आंब्याच्या पानाला खुप महत्व आहे.

नकारात्मक ऊर्जा

हिरव्या आंब्याची पाने नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतात आणि हवा शुद्ध करतात असे मानले जाते.

सुख-समृद्धी

आंब्याच्या पानांचे तोरण दारावर बांधल्यास घरात सुख-समृद्धी येते अशी मान्यता आहे.

कार्बनडायऑक्साइड कमी

आंब्याचे पाने हवेतील कार्बनडायऑक्साइड कमी करते.

बॅक्टेरिया कमी

आंब्याच्या पानांमध्ये बॅक्टेरिया कमी करण्याची क्षमता असते. यामुळे डास,किटक दूर राहतात.

देवतांचा वास

धार्मिक मान्यतेनुसार आंब्याच्या पानांचे तोरण बांधल्यास देवदेवतांचा वास घरात राहतो.

