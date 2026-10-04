दुधाची पाकिटे निळ्या, हिरव्या आणि नारंगी रंगाची का असतात? प्रत्येक रंगाचा अर्थ काय?

Mansi Khambe
बाजारात दुधाची पाकिटे वेगवेगळ्या रंगांमध्ये मिळतात. काहींवर निळी पट्टी असते, तर काही हिरव्या, नारंगी किंवा गुलाबी रंगाची असतात.
Milk Packet Different Color
ESakal
अनेक कंपन्या दुधाच्या वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये फरक करण्यासाठी या रंगांचा वापर करतात. विशेषतः हे रंग दुधातील फॅटची टक्केवारी दर्शवतात, ज्यामुळे ग्राहकांना पाकिटातील दुधाचा प्रकार ओळखता येतो.
Milk Packet Different Color
ESakal
नारंगी पाकिटे फुल-क्रीम दुधासाठी वापरली जातात. त्यात ६ टक्के फॅट असू शकते. हे दूध अधिक घट्ट आणि मलईदार असते. याचा उपयोग खीर, मिठाई, दही किंवा तूप यांसारखे घरगुती पदार्थ बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
Milk Packet Different Color
ESakal
सामान्य किंवा नॉर्मल-फॅट दूध दर्शवण्यासाठी हिरव्या रंगाचा वापर करतात. यात ४.५ टक्के फॅट असू शकते. या दूधाचा वापर अधिकतर चहा, कॉफी आणि रोजच्या पेयांसाठी केला जातो.
Milk Packet Different Color
ESakal
निळ्या पाकिटांवरून अनेकदा टोन्ड मिल्क दर्शवले जाते. यात सुमारे ३ टक्के फॅट असू शकते. ज्यांना कमी फॅट असलेले दूध हवे आहे, पण त्याची सामान्य चव कायम ठेवायची आहे, त्यांच्यासाठी हा एक पर्याय आहे.
Milk Packet Different Color
ESakal
डबल टोन्ड मिल्क दर्शवण्यासाठी गुलाबी किंवा मॅजेंटा रंगाचा वापर करतात. यात १.५ टक्के फॅट असू शकते. हे दूध हलके असते आणि कमी फॅटचा पर्याय निवडणाऱ्यांना ते अधिक पसंत असू शकते.
Milk Packet Different Color
ESakal
केवळ पाकिटाचा रंग हा दुधाच्या गुणवत्तेचा किंवा शुद्धतेचा पुरावा नाही. मुख्य फरक दुधाचा प्रकार आणि फॅटच्या प्रमाणामध्ये असू शकतो. तथापि, वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळे रंग वापरू शकतात.
Milk Packet Different Color
ESakal
Alcohol Test
ESakal