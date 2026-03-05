अमेरिकेत बहुतेक घरे लाकडाची का असतात? भारतात असे का होत नाही? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

महत्त्वाचा फरक

जर तुम्ही अमेरिका आणि भारतातील घरांची तुलना केली तर तुम्हाला एक महत्त्वाचा फरक दिसून येईल. अमेरिकन घरे बहुतेक लाकडापासून बनलेली असतात.

America wood houses

|

ESakal

भारतीय घरे

तर भारतीय घरे काँक्रीट आणि विटांपासून बनलेली असतात.  अमेरिकेत मुबलक वनसंपत्ती आहे, त्यामुळे लाकूड सहज उपलब्ध होते आणि त्यामुळे ते स्वस्तही आहे.

America wood houses

|

ESakal

सॉफ्टवुड

बांधकामात वापरले जाणारे सॉफ्टवुड स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करता येते, ज्यामुळे वाहतूक आणि साहित्याचा खर्च कमी होतो. भारतात दर्जेदार बांधकाम लाकूड दुर्मिळ आणि महाग आहे.

America wood houses

|

ESakal

मजुरीचा खर्च

ज्यामुळे विटा अधिक परवडणारा पर्याय बनतो. अमेरिकेत, लाकडी घरे खूप लवकर बांधली जातात, बहुतेकदा दोन ते चार आठवड्यांत. या जलद बांधकामामुळे मजुरीचा खर्च कमी होतो.

America wood houses

|

ESakal

जटिल संरचनात्मक

घराच्या विकासाला गती मिळते. भारतात, काँक्रीट बांधकामाला अनेक महिने लागतात कारण ते बरे होण्यासाठी वेळ लागतो. हा एक जटिल संरचनात्मक घटक आहे.

America wood houses

|

ESakal

लाकूड

लाकूड नैसर्गिकरित्या लवचिक असते, ज्यामुळे इमारती वाकतात आणि भूकंपाची कंपने शोषून घेतात. यामुळे भूकंपप्रवण भागात लाकडी घरे अधिक सुरक्षित होतात.

America wood houses

|

ESakal

संरचना

काँक्रीटच्या संरचना मजबूत असल्या तरी त्या अधिक कडक असतात. भूकंपाची शक्ती खूप जास्त असल्यास त्या तडकून कोसळू शकतात. लाकूड हे नैसर्गिक इन्सुलेटर म्हणून काम करते.

America wood houses

|

ESakal

तापमान

घरातील तापमान राखण्यास मदत करते. लाकडी घरे थंड हिवाळ्यात उबदार आणि उन्हाळ्यात थंड राहतात. भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानामुळे वाळवीच्या प्रादुर्भावाचा धोका वाढतो.

America wood houses

|

ESakal

विटांची घरे

यामुळे कालांतराने लाकडी संरचनांचे नुकसान होऊ शकते. काँक्रीट आणि विटांची घरे वाळवी, ओलावा आणि हवामानाच्या नुकसानास अधिक प्रतिरोधक असतात.

America wood houses

|

ESakal

काँक्रीट

भारतात, घरे ही दीर्घकाळ टिकणारी मालमत्ता मानली जातात. काँक्रीट आणि विटांची घरे अधिक टिकाऊ असतात आणि त्यांना कमी देखभालीची आवश्यकता असते. ते आगीपासून चांगले संरक्षण देखील देतात.

America wood houses

|

ESakal

झोपेत मेंदूला वाटतं तुम्ही मरत आहात, मग मिळतो इलेक्ट्रिक शॉक

Is your brain saving your life?

|

esakal

येथे क्लिक करा