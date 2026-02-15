लोक रम गरम पाण्यासोबत का पितात? सर्दी आणि खोकला खरंच बरा होतो का? जाणून घ्या तथ्य...

Vrushal Karmarkar
लोक हिवाळ्याच्या काळात बहुतेकदा रम पितात. असेही म्हटले जाते की रम प्यायल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो. मात्र यात खरंच तथ्य आहे का?
असेही म्हटले जाते की हिवाळ्यात कोमट पाण्यासोबत रम प्यायल्याने सर्दीपासून बचाव होतो. शिवाय, कोमट पाण्यासोबत रम पिल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो.
रममध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामध्ये ४० टक्के पर्यंत अल्कोहोल असते आणि ते उसाच्या रसाचे आंबवण करून बनवले जाते. ही फक्त एक लोकप्रिय धारणा आहे.
हिवाळ्यात गरम पाण्यासोबत रम पिल्याने सर्दी आणि खोकला बरा होतो हे कोणत्याही संशोधनात किंवा अभ्यासात सिद्ध झालेले नाही. अल्कोहोल आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
बरेच लोक असा विश्वास करतात की अल्कोहोल हे एक जंतुनाशक आहे जे शरीरातील जीवाणूंना मारते. अल्कोहोलमध्ये एक स्थानिक जंतुनाशक असते जे पृष्ठभागावरील काही जीवाणूंना मारू शकते.
अल्कोहोल शरीरातील जीवाणूंना मारतो या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. कमी होण्यास मदत होते. हे अजिबात खरे नाही. अल्कोहोलमुळे लायसोडायलेशन होते.
ज्यामुळे रक्तवाहिन्या रुंद होतात आणि स्थिती आणखी बिघडू शकते. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की कफ सिरपमध्ये अल्कोहोल असते, जे खोकला बरा करण्यास मदत करू शकते.
काही सिरपमध्ये अल्कोहोल असते हे खरे आहे, परंतु त्याचे प्रमाण खूपच कमी असते. कफ सिरपमध्ये अल्कोहोल मिसळले जाते कारण काही औषधी घटक पाण्यात विरघळत नाहीत.
म्हणूनच खूप कमी प्रमाणात अल्कोहोल मिसळले जाते. अल्कोहोलच्या सेवनामुळे फुफ्फुस, मूत्रपिंड, यकृत आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होण्यासह इतर समस्यांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.
म्हणूनच, सर्दी दरम्यान ते सेवन केल्याने तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि जनसत्ता दारूसह कोणत्याही मादक पदार्थाच्या सेवनाचे समर्थन करत नाही.
