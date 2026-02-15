लोक रम गरम पाण्यासोबत का पितात? सर्दी आणि खोकला खरंच बरा होतो का? जाणून घ्या तथ्य...

रम

लोक हिवाळ्याच्या काळात बहुतेकदा रम पितात. असेही म्हटले जाते की रम प्यायल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो. मात्र यात खरंच तथ्य आहे का?

rum with hot water

कोमट पाणी

असेही म्हटले जाते की हिवाळ्यात कोमट पाण्यासोबत रम प्यायल्याने सर्दीपासून बचाव होतो. शिवाय, कोमट पाण्यासोबत रम पिल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो.

rum with hot water

अल्कोहोलचे प्रमाण

रममध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामध्ये ४० टक्के पर्यंत अल्कोहोल असते आणि ते उसाच्या रसाचे आंबवण करून बनवले जाते. ही फक्त एक लोकप्रिय धारणा आहे.

rum with hot water

सर्दी आणि खोकला

हिवाळ्यात गरम पाण्यासोबत रम पिल्याने सर्दी आणि खोकला बरा होतो हे कोणत्याही संशोधनात किंवा अभ्यासात सिद्ध झालेले नाही. अल्कोहोल आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

rum with hot water

जंतुनाशक

बरेच लोक असा विश्वास करतात की अल्कोहोल हे एक जंतुनाशक आहे जे शरीरातील जीवाणूंना मारते. अल्कोहोलमध्ये एक स्थानिक जंतुनाशक असते जे पृष्ठभागावरील काही जीवाणूंना मारू शकते.

rum with hot water

लायसोडायलेशन

अल्कोहोल शरीरातील जीवाणूंना मारतो या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. कमी होण्यास मदत होते. हे अजिबात खरे नाही. अल्कोहोलमुळे लायसोडायलेशन होते.

rum with hot water

रक्तवाहिन्या

ज्यामुळे रक्तवाहिन्या रुंद होतात आणि स्थिती आणखी बिघडू शकते. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की कफ सिरपमध्ये अल्कोहोल असते, जे खोकला बरा करण्यास मदत करू शकते.

rum with hot water

कफ सिरप

काही सिरपमध्ये अल्कोहोल असते हे खरे आहे, परंतु त्याचे प्रमाण खूपच कमी असते. कफ सिरपमध्ये अल्कोहोल मिसळले जाते कारण काही औषधी घटक पाण्यात विरघळत नाहीत.

rum with hot water

समस्यांचा धोका

म्हणूनच खूप कमी प्रमाणात अल्कोहोल मिसळले जाते. अल्कोहोलच्या सेवनामुळे फुफ्फुस, मूत्रपिंड, यकृत आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होण्यासह इतर समस्यांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.

rum with hot water

दारू

म्हणूनच, सर्दी दरम्यान ते सेवन केल्याने तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि जनसत्ता दारूसह कोणत्याही मादक पदार्थाच्या सेवनाचे समर्थन करत नाही.

rum with hot water

