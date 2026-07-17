५९, ९९, १९९... वस्तूंच्या किमती अशा प्रकारे का ठरवल्या जातात? जाणून घ्या यामागचं कारण...

Mansi Khambe
दुकानांमध्ये किंवा ऑनलाइन किमती अनेकदा ₹६०, ₹१००, किंवा ₹५०० ऐवजी ₹५९, ₹९९, किंवा ₹१९९ असतात. पण वस्तूंच्या किंमती १ रुपयांनी कमी का ठेवल्या जातात, यामागचं कारण जाणून घ्या.
Psychological Pricing
ESakal
किंमती पूर्णांक नसण्यामागे एक विपणन रणनीती आहे, त्याला 'विषम किंमतनिर्धारण' किंवा 'मानसशास्त्रीय किंमतनिर्धारण' म्हणतात. ग्राहकांच्या विचारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि त्यांना खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही रणनीती तयार केली आहे.
Psychological Pricing
ESakal
विषम किंमतनिर्धारणामागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक म्हणजे 'डाव्या अंकाचा परिणाम' नावाची एक मानसशास्त्रीय घटना. जेव्हा लोक एखादी किंमत पाहतात, तेव्हा त्यांचा मेंदू ती डावीकडून उजवीकडे वाचतो आणि पहिल्या अंकाला अधिक महत्त्व देतो.
Psychological Pricing
ESakal
म्हणजेच, जेव्हा एखाद्या उत्पादनाची किंमत १९९ रुपये असते, तेव्हा अनेक ग्राहक नकळतपणे ती २०० रुपयांच्या जवळपास असण्याऐवजी १०० रुपयांच्या घरात आहे असे समजतात.
Psychological Pricing
ESakal
ज्या किमतींच्या शेवटी ९ अंक असतो, त्या वस्तू स्वस्त आणि सवलतींशी जोडल्या जातात. यामुळे खरेदीदाराचे पैसे वाचत आहेत किंवा त्याला चांगला सौदा मिळत आहे, असा मानसिक समज निर्माण होत
Psychological Pricing
ESakal
विषम किंमत आकारण्याची पद्धत १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली, जेव्हा किरकोळ दुकानांमध्ये कॅश रजिस्टर सर्वसामान्य झाले.
Psychological Pricing
ESakal
जर एखाद्या वस्तूची किंमत ५०० रुपये असेल, तर एखादा अप्रामाणिक कॅशियर कॅश रजिस्टर न उघडता किंवा विक्रीची नोंद न करता पैसे स्वतःच्या खिशात टाकू शकत असे.
Psychological Pricing
ESakal
जर किंमत ४९९ रुपये असती, तर कॅशियरला तो १ रुपया परत करण्यासाठी रजिस्टर उघडावे लागले असते. यामुळे व्यवहाराची नोंद झाली आहे याची खात्री होत असे. यामुळे चोरी किंवा फसवणुकीची शक्यता कमी झाली असती.
Psychological Pricing
ESakal
Juhu Beach 50 years old Photos
ESakal