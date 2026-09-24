राजस्थानी रोटी एवढी जाड का असते? हे आहे त्यामागचं लॉजिक

Anushka Tapshalkar
राजस्थानच्या पारंपरिक रोट्या, विशेषतः प्रसिद्ध खोबा रोटी, आकाराने जाड आणि पोताने भरदार असतात. यामागे केवळ चवीचा नाही, तर तिथल्या हवामानाचा आणि पारंपरिक जीवनशैलीचाही संबंध आहे.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
राजस्थानच्या उष्ण आणि कोरड्या वातावरणात शारीरिक मेहनत मोठ्या प्रमाणात केली जात असे. त्यामुळे जाड रोटीमधून कमी प्रमाणात खाऊनही जास्त ऊर्जा आणि पोटभरपणा मिळावा, हा त्यामागचा एक उद्देश होता.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
गव्हाचे जाडसर पीठ, बाजरी, बेसन किंवा इतर धान्यांपासून तयार केलेले घट्ट पीठ आणि त्यावर भरपूर तूप यामुळे रोटी अधिक पौष्टिक आणि पोटभरीची बनते. त्यामुळे एक रोटी खाल्ल्यानंतर बराच वेळ भूक नियंत्रणात राहू शकते.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
पूर्वी राजस्थानमध्ये लांबचा प्रवास, भटकंती आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती सामान्य होती. अशा वेळी सहज तुटणार नाही आणि पटकन खराब होणार नाही अशी कडक, जाड आणि टिकाऊ रोटी अधिक सोयीची ठरत असे.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
पारंपरिक पद्धतीत रोटीचे पीठ घट्ट मळले जाते आणि रोटी चांगली भाजली जाते. त्यात पाणी तुलनेने कमी असते. तूप आणि मीठाचा वापरही केला जातो. त्यामुळे योग्य प्रकारे तयार केलेली रोटी काही काळ टिकवून ठेवणे सोपे होते.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
खोबा रोटीची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिच्या पृष्ठभागावरील खाचा आणि खोलगट भाग. हे फक्त सजावटीसाठी नसतात. या खाचांमध्ये गरम तूप किंवा रस्सा मुरतो, त्यामुळे प्रत्येक घास अधिक चविष्ट होतो.
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
पारंपरिक राजस्थानी रोट्यांसाठी जाडसर गव्हाचे पीठ किंवा बाजरीसारखी मिश्र धान्ये वापरली जातात. त्यामुळे रोटी बाहेरून खरपूस, आतून भरदार आणि अधिक जड होते. म्हणूनच राजस्थानी रोटीचा जाड आकार हा त्यांच्या पारंपरिक आहारपद्धतीचा महत्त्वाचा भाग आहे
Why Rajasthani Rotis are So Thick
sakal
Honey-Cinnamon
sakal