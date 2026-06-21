विद्यार्थ्यांसाठी फक्त निळे किंवा काळे पेनच का? ही परंपरा कधी आणि कशी सुरू झाली? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, विद्यार्थ्यांना निळ्या किंवा काळ्या पेनाने लिहिण्याचा सल्ला का दिला जातो?
History of blue and black pen
ESakal
विशेष म्हणजे, यामागे कोणताही निश्चित किंवा अधिकृत नियम नाही. असे असूनही ही परंपरा जगभरातील अनेक देशांमध्ये खूप काळापासून प्रचलित आहे.
History of blue and black pen
ESakal
विविध अहवाल आणि तज्ञांच्या मते, यामागे विशिष्ट कारणे आहेत. विद्यार्थी लाल पेनऐवजी निळे किंवा काळे पेन का वापरतात आणि ही प्रथा केव्हा सुरू झाली?
History of blue and black pen
ESakal
अहवालानुसार, विद्यार्थी सहसा पांढऱ्या कागदावर लिहितात. अशा परिस्थितीत, निळी आणि काळी शाई सर्वात जास्त उठून दिसते.
History of blue and black pen
ESakal
हे दोन्ही गडद रंग आहेत. पांढऱ्या कागदासोबत त्यांचा चांगला विरोधाभास तयार होतो. यामुळे लिहिलेला मजकूर सहज वाचता येतो आणि बराच काळ स्पष्ट दिसतो.
History of blue and black pen
ESakal
तसेच, फिकट रंगांच्या शाईने लिहिलेल्या मजकुरापेक्षा निळ्या आणि काळ्या रंगात लिहिलेला मजकूर समजायला अधिक सोपा असतो.
History of blue and black pen
ESakal
अहवालानुसार, निळी आणि काळी शाई लवकर फिकी पडत नाही आणि दीर्घकाळ वाचनीय राहते. काळी शाई साधारणपणे आपला रंग दीर्घकाळ टिकवून ठेवते.
History of blue and black pen
ESakal
कालांतराने लवकर फिकी पडत नाही, तर निळ्या शाईमध्ये विशेष रंगद्रव्ये असतात. ज्यामुळे ती दीर्घकाळ स्वच्छ राहण्यास मदत होते.
History of blue and black pen
ESakal
असे म्हटले जाते की काळ्या शाईमुळे अधिक कॉन्ट्रास्ट मिळतो. म्हणूनच अनेक ठिकाणी शीर्षके आणि महत्त्वाचे मुद्दे काळ्या रंगात लिहिले जातात.
History of blue and black pen
ESakal
याउलट, निळी शाई डोळ्यांसाठी अधिक आरामदायक असते, त्यामुळे तिचा वापर अधिक प्रमाणात दीर्घ उत्तरे किंवा सामान्य लेखनासाठी केला जातो.
History of blue and black pen
ESakal
Airplane Horn
ESakal