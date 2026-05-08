एस्केलेटरच्या बाजूला ब्रश का असतात? जाणून घ्या कारण आणि उद्देश...

Mansi Khambe

आजच्या काळात एस्केलेटर आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनल्या आहेत. लोक वर-खाली जाण्यासाठी त्यांचा न थकता वापर करतात.

ते केवळ आपली सोयच वाढवत नाहीत, तर वेळेचीही बचत करतात. पण तुम्ही कधी एस्केलेटरच्या बाजूला असलेल्या ब्रशसारख्या पट्ट्यांकडे लक्ष दिले आहे का?

बहुतेक लोक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांना बूट घासण्याचा ब्रश समजतात. पण सत्य काही वेगळेच आहे.

खरं तर, जेव्हा तुम्ही एस्केलेटरवर उभे राहता, तेव्हा तुम्हाला दोन्ही बाजूंना काळ्या ब्रशसारख्या पट्ट्या दिसतात. अनेक लोक हे पाहून आपले बूट घासू लागतात.

जणू काही ते साफसफाईसाठीच बनवले आहेत. पण प्रत्यक्षात, त्यांचा बूट स्वच्छ करण्याशी काहीही संबंध नसतो. बाजूचे ब्रश बूट स्वच्छ करण्यासाठी असतात, हा केवळ एक गैरसमज आहे.

लोक गंमत म्हणून किंवा सवयीने असे करतात, पण असे करणे योग्य नाही. हे ब्रश दिसायला साधे वाटत असले तरी, त्यांचे खरे कार्य खूप महत्त्वाचे आणि सुरक्षेशी संबंधित आहे.

या ब्रशेसना "स्कर्ट ब्रशेस" किंवा "स्कर्ट डिफ्लेक्टर्स" म्हणतात. ते विशेषतः प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून तयार केलेले आहेत.

जेव्हा एस्केलेटर चालू असतो, तेव्हा त्याच्या पायऱ्या आणि बाजूच्या पॅनेलमध्ये एक लहान फट असते. जर या फटीत काही अडकले, तर अपघात होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत, हे ब्रशेस एका संरक्षक थराप्रमाणे काम करतात. त्यांचे मुख्य कार्य लोकांना कडेपासून दूर ठेवणे आहे.

जेणेकरून त्यांचे पाय, बूट किंवा कपडे त्या फटीत अडकणार नाहीत. जेव्हा कोणी खूप जवळ उभे असते, तेव्हा हे ब्रशेस त्यांना सावध करण्यासाठी हळूवारपणे स्पर्श करतात.

हे ब्रशेस विशेषतः बुटांच्या लेस, साडी, दुपट्टा किंवा धोतर यांसारखे सैल कपडे आणि इतर वस्तू एस्केलेटरमध्ये जाण्यापासून रोखतात.

इतकेच नाही, तर ते नाणी आणि चाव्या यांसारख्या लहान वस्तू मशीनमध्ये पडून अडकण्यापासूनही वाचवतात.

एस्केलेटरच्या बाजूला असलेले हे छोटे ब्रशेस जरी साधे वाटत असले, तरी ते तुमच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एस्केलेटर वापराल, तेव्हा त्यांचा खरा अर्थ समजून घ्या आणि तुमचे बूट स्वच्छ करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे टाळा.

