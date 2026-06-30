गटाराचे पाणी प्यायल्यानंतरही प्राण्यांचे पोट का बिघडत नाही? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

प्राणी

अनेक लोकांनी भटके कुत्रे, गुरेढोरे आणि इतर प्राणी गटारांमधून, चिखलाच्या खड्ड्यांमधून किंवा साचलेल्या पाण्यातून पाणी पिताना पाहिले असेल. तरीही ते लगेच आजारी पडत नाहीत.

Animals Drink Drain water

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ESakal

मनोरंजक प्रश्न

यामुळे अनेकदा एक मनोरंजक प्रश्न निर्माण होतो: माणसांप्रमाणे प्राण्यांना पोटाचे संक्रमण इतक्या सहजपणे का होत नाही? प्राणी दूषित पाणी अधिक चांगल्या प्रकारे सहन करू शकतात.

Animals Drink Drain water

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ESakal

उच्च आम्लता

याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या पोटातील उच्च आम्लता. अनेक मांसाहारी आणि इतर प्राण्यांच्या पोटातील आम्लाची पीएच पातळी १.५ ते २.० च्या दरम्यान असते.

Animals Drink Drain water

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ESakal

संसर्ग

शरीरात संसर्ग होण्यापूर्वीच हानिकारक जीवाणूंना नष्ट करण्यासाठी हे खूप प्रभावी ठरते. मानवी पोटातील आम्लदेखील आम्लधर्मी असले तरी प्राण्यांची पचनसंस्था अनेकदा दूषित अन्न आणि पाणी हाताळण्यासाठी अधिक अनुकूल असते.

Animals Drink Drain water

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ESakal

पचनसंस्था

कुत्रे, मांजरे आणि इतर अनेक प्राण्यांची पचनसंस्था लहान असते. अन्न आणि पाणी त्यांच्या पचनसंस्थेतून वेगाने जात असल्यामुळे, हानिकारक सूक्ष्मजीवांना गुणाकार करून संसर्ग पसरवण्यासाठी कमी वेळ मिळतो.

Animals Drink Drain water

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ESakal

समस्यांचा धोका

या पचन प्रक्रियेमुळे जीवाणूंमुळे होणाऱ्या गंभीर पोटाच्या समस्यांचा धोका कमी होतो. जंगली आणि भटक्या प्राण्यांना जन्मापासूनच घाण, जीवाणू आणि परजीवींचा सामना करावा लागतो.

Animals Drink Drain water

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ESakal

प्रणाली

वारंवार संपर्कात आल्यामुळे, त्यांच्या रोगप्रतिकार प्रणालीमध्ये त्यांच्या वातावरणात आढळणाऱ्या अनेक सामान्य जंतूंविरुद्ध प्रतिपिंडे विकसित होतात.

Animals Drink Drain water

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ESakal

आजारी

माणसे जे साधारणपणे स्वच्छ अन्न खातात ते या जीवाणूंच्या कमी संपर्कात येतात. म्हणूनच जेव्हा ते त्यांच्या संपर्कात येतात तेव्हा त्यांना आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते.

Animals Drink Drain water

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ESakal

रोगप्रतिकारशक्ती

असंख्य पिढ्यांपासून, ज्या प्राण्यांची पचनसंस्था मजबूत आणि रोगप्रतिकारशक्ती अधिक प्रभावी होती, त्यांच्या जगण्याची आणि प्रजनन करण्याची शक्यता अधिक होती.

Animals Drink Drain water

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ESakal

जनुके

ज्या प्राण्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होती ते अनेकदा आपली जनुके पुढे संक्रमित करण्यापूर्वीच मरण पावले.

Animals Drink Drain water

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ESakal

गैरसमज

यामुळेच आज अनेक प्रजातींना पर्यावरणातील रोगजनकांचा सामना करण्याची उत्तम क्षमता वारसाने मिळाली आहे. एक सामान्य गैरसमज असा आहे की, अस्वच्छ पाणी प्यायल्याने प्राणी कधीही आजारी पडत नाहीत.

Animals Drink Drain water

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ESakal

आजार

त्यांना जिवाणू संसर्ग, परजीवी, विषाणू आणि पाण्यामुळे होणारे इतर आजार होऊ शकतात. दूषित पाण्यामुळे गंभीर आजार आणि मृत्यूदेखील होऊ शकतो.

Animals Drink Drain water

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ESakal

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ESakal

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