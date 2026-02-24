ट्रॅक्टरची मागची चाके इतकी मोठी का असतात? यामागील विज्ञान काय?

Mansi Khambe

वाहने

सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, आपले डोळे असंख्य गोष्टी पाहतात. वेगवेगळे लोक, यंत्रे आणि मेट्रो, कार, ट्रेन, बस आणि सायकली यासारखी वाहने.

ट्रॅक्टर

यापैकी एक वाहन, तुम्ही कदाचित पाहिले असेल, ते ट्रॅक्टर आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी, ट्रॅक्टर हे दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत.

चाके

बरेच जण ते स्वतः चालवतात. पण तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की ट्रॅक्टरची दोन्ही मागची चाके मोठी असतात?

कारण

कदाचित खूप कमी लोकांनी हे लक्षात घेतले असेल. जर तुम्हाला कारण माहित नसेल तर समजून घेऊया.

शक्ती

मोठी चाके ट्रॅक्टरची शक्ती आणि वजन संतुलित करण्यास मदत करतात. ते स्थिरता प्रदान करतात, ज्यामुळे ते जड कामाचे भार सहजपणे हाताळू शकते.

जमीन

शेतांमध्ये बहुतेकदा चिखल आणि असमान जमीन असते, म्हणून मोठे टायर चांगली पकड प्रदान करतात आणि ट्रॅक्टरला चिखलात बुडण्यापासून रोखतात.

वळणे

शिवाय, वेगवेगळ्या पुढील आणि मागील चाकांच्या आकारांमुळे वळणे सोपे होते.

सीट

पुढची चाके लहान आणि मागची चाके मोठी असल्याने ड्रायव्हरची सीट उंचावते. ज्यामुळे त्याला शेताचे स्पष्ट दृश्य दिसते आणि काम सोपे होते.

उपकरणे

शिवाय, मोठी मागची चाके वजन संतुलित करतात आणि जड भार किंवा उपकरणे ओढण्यास मदत करतात. म्हणूनच ट्रॅक्टरची मागची चाके मोठी असतात.

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द कुठून आणि कसा आला? एआय हे नाव कोणी आणि कधी सुचवले? जाणून घ्या...

