रेल्वे इंजिनावर WAP-7 आणि WAG-9 का लिहले असते?

Mansi Khambe
रेल्वे इंजिनवर WAP-7 किंवा WAG-9 असे लिहलेलं अनेकदा दिसून येतं. इंजिनवर ही अक्षरे आणि अंक का लिहिलेले असतात? त्यांचा काही विशिष्ट अर्थ आहे का, की ते फक्त इंजिन ओळखण्यासाठी आहेत?
Railway Engine Code
ESakal
भारतीय रेल्वे इंजिनचा प्रकार आणि त्याचा उद्देश दर्शवण्यासाठी या संकेतांचा वापर करते. अक्षरे दर्शवतात की इंजिन प्रवासी गाड्या ओढण्यासाठी बनवले आहे की मालगाड्या. अंक इंजिनचे विशिष्ट मॉडेल किंवा श्रेणी दर्शवतात.
Railway Engine Code
ESakal
W म्हणजे वाइड गेज - भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉड गेज, किंवा मोठ्या रुळांवर धावणारे इंजिन, A म्हणजे एसी इलेक्ट्रिक, P म्हणजे पॅसेंजर तर 7 हा अंक इंजिनची विशिष्ट श्रेणी किंवा मॉडेल दर्शवतो.
Railway Engine Code
ESakal
अशाप्रकारे, WAP-7 हे प्रवासी गाड्या ओढण्यासाठी वापरले जाणारे एक इलेक्ट्रिक इंजिन आहे. हे अनेक हाय-स्पीड एक्सप्रेस आणि इतर प्रवासी गाड्यांवर वापरले जाते.
Railway Engine Code
ESakal
WAG-9 च्या पहिल्या दोन अक्षरांचा अर्थ WAP-7 सारखाच आहे, परंतु फरक तिसऱ्या अक्षरात आहे. G म्हणजे गुड्स: म्हणजेच मालगाड्या ओढण्यासाठी वापरले जाणारे इंजिन. ९ हा अंक इंजिनची विशिष्ट श्रेणी किंवा मॉडेल ओळखतो.
Railway Engine Code
ESakal
WAG-9 हे अवजड मालगाड्या ओढण्यासाठी डिझाइन केलेले एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजिन आहे. हे कोळसा, सिमेंट, धान्य आणि इतर वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या मालगाड्यांवर वापरले जाते.
Railway Engine Code
ESakal
WAP-7 आणि WAG-9 दोन्ही इंजिन विजेवर चालतात आणि ब्रॉड-गेज रेल्वे मार्गांवर वापरली जातात. तथापि, त्यांची रचना आणि कार्य वेगळी आहेत.
Railway Engine Code
ESakal
भारतीय रेल्वेकडे वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी अनेक प्रकारचे इंजिन आहेत. प्रत्येक इंजिनला केवळ त्याच्या नावाने ओळखणे कठीण असू शकते. त्यामुळे, रेल्वेने इंजिनसाठी एक कोडिंग सिस्टीम विकसित केली आहे.
Railway Engine Code
ESakal
यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना इंजिनचा प्रकार, उद्देश आणि तांत्रिक ओळख समजणे सोपे होते. याव्यतिरिक्त, इंजिनवर एक विशिष्ट क्रमांक देखील असतो. हा क्रमांक विशिष्ट इंजिन ओळखण्यासाठी वापरला जातो.
Railway Engine Code
ESakal
Electricity Bills
ESakal