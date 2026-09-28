नळाची तोटी गोलच का असते?

Pranali Kodre
पाण्याच्या नळाची तोटी (पुढचे तोंड) आणि पाण्याचे पाईप मुख्यत्व गोल आकाराचे असते.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
पण पाण्याच्या नळाचा पुढचा पाणी येण्याचा भाग गोल असण्यामागे भौतिकशास्त्र (Physics) आणि इंजिनियरिंग (Engineering) यांची कारणं आहेत.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
गोल आकारामुळे पाण्याचा अंतर्गत दाब सर्व बाजूंवर समान वितरित होतो. त्यामुळे पाइप दाब सहन करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम ठरतो.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
गोल आकाश दाब सहन करण्यासाठी मजबूत असतो. त्यामुळे वाहण्यासाठी आणि दाबाखाली वापरण्यासाठी गोल पाइप अधिक सोयीचे ठरतात.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
गोल आकारामुळे प्रवाहात अडथवा येत नाही आणि घर्षणही कमी होते. यामुळे पाण्याचा प्रवाह सुरळीत होण्यास मदत होते.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
गोल आकाराच्या वस्तू बनवणे आणि स्वच्छ करणे सोपे असते.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
नळाचा आकार गोल असल्यानेकोपरे नसल्याने त्यात गाळ, कचरा किंवा क्षार साचण्याचा धोका कमी होतो.
Why Are Water Taps and Pipes Always Round
Sakal
Blue Mormon : State Butterfly of Maharashtra
Sakal