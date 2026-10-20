महिलांची घड्याळं पुरुषांच्या घड्याळांपेक्षा लहान का असतात?

Vinod Dengale
तुम्ही बघितलं असेल की महिलांची घड्याळं लहान असतात तर तुलनेने पुरुषांची असतात.
Difference
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यामागे नेमकं कारण आहे तुम्हाला माहिती आहे का?
Reason
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याच पहिलं आणि मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात महिलांचं मनगट हे पुरुषांच्या तुलनेत लहान असते.
Women's Watches vs Men's Watches
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त्यामुळे छोट्या डायलचं घड्याळ असेल तर ते महिलांच्या हातात व्यवस्थित बसते.
Women's Watches Have Smaller Dials
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छोट्या डायलसोबत बारीक पट्टा आणि हलकं डिझाइन दिल्यास घड्याळ महिलांच्या मनगटावर आरामदायक आणि चांगले दिसते.
Ladies' Watches Smaller
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सुरुवातीच्या काळात मनगटी घड्याळं महिलांसाठी दागिन्यांसारखी लोकप्रिय होती. पुढे पुरुषांमध्येही मनगटी घड्याळांचा वापर वाढला.
Ladies' Watches Smaller Than Men's Watches
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आज अनेक महिला मोठ्या डायलची आणि स्पोर्टी घड्याळं वापरतात. तर अनेक पुरुष छोट्या डायलची क्लासिक घड्याळं पसंत करतात.
Today Watch
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भारतात Condomवर किती GST घेतला जातो?
GST on Condoms
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