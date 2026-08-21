आर्मीचे कपडे एकसारखेच का असतात?

Sandeep Shirguppe

सुरक्षेची कारणे

आर्मीतील सर्व सैनिकांचा युनिफॉर्म जवळपास एकसारखा असतो. मात्र त्यामागे केवळ शिस्त नव्हे, तर सुरक्षेचीही महत्त्वाची कारणे आहेत.

Importance of Army Uniform

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esakal

एकसारखा पोशाख का?

सर्व सैनिक एकाच युनिफॉर्ममध्ये असल्याने सैन्यात एकता, शिस्त आणि समानतेची भावना निर्माण होते.

Importance of Army Uniform

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esakal

सैनिकांची ओळख

युनिफॉर्ममुळे युद्धभूमीवर सैनिक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात फरक ओळखणे सोपे जाते.

Importance of Army Uniform

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esakal

कॅमोफ्लाजचा मोठा फायदा

आर्मीच्या युनिफॉर्मवरील वेगवेगळे रंग आणि नमुने सैनिकांना आजूबाजूच्या परिसरात मिसळण्यास मदत करतात.

Importance of Army Uniform

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esakal

जंगलासाठी वेगळे रंग

जंगल किंवा हिरवळीच्या भागात हिरवा, तपकिरी आणि इतर नैसर्गिक रंगांचा वापर केला जातो. त्यामुळे सैनिक सहज दिसून येत नाहीत.

Importance of Army Uniform

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esakal

वाळवंटात वेगळा युनिफॉर्म

वाळवंटी भागात वाळूसारखे फिकट रंग वापरले जातात. यामुळे सैनिक परिसराच्या रंगात मिसळू शकतात.

Importance of Army Uniform

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esakal

फक्त दिसण्यासाठी नाही!

युनिफॉर्म तयार करताना हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि सैनिकांचे काम यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे तो आरामदायी आणि टिकाऊ असतो.

Importance of Army Uniform

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esakal

युनिफॉर्म म्हणजे फक्त ड्रेस नाही!

आर्मीचा युनिफॉर्म म्हणजे शिस्त, ओळख, सुरक्षा, कॅमोफ्लाज आणि कार्यक्षमता यांचा संगम आहे. त्यामुळे सैनिकांसाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

Importance of Army Uniform

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esakal

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