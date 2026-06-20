महादेवाच्या पिंडीवर बेलाची पाने का वाहतात?

Vinod Dengale
आपण लहानपणापासून बघितलं असेल की महादेव आणि बेलाची पान हे अतूट नात आहे.
शिवपूजा करताना भक्त आवर्जून बेलपत्र अर्पण करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की हे पान महादेवाला इतके प्रिय का आहे?
पौराणिक मान्यतेनुसार, देवी पार्वतीने स्वतः भगवान शंकराची बेलपत्रांनी पूजा केली होती. त्यामुळे बेलपत्र शिवाला अत्यंत प्रिय मानले जाते.
काही पौराणिक कथांमध्ये ससमुद्रमंथनावेळी निर्माण झालेले हलाहल विष भगवान शंकरांनी प्राशन केले होते. त्यामुळे त्यांचे शरीर प्रचंड तापले.
शंकरांचा ताप कमी करण्यासाठी देवांनी त्यांच्या मस्तकावर बेलपत्र ठेवून जलाभिषेक केला. त्यामुळे त्यांना शांती मिळाली.
श्रद्धेनुसार, शिवाला बेलपत्र अर्पण केल्याने वैवाहिक जीवन सुखी राहते, मनोकामना पूर्ण होतात आणि संकटांपासून संरक्षण मिळते.
बेलपत्र हे पचनशक्ती सुधारण्यासाठी, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. त्यामुळे बेलपत्र श्रद्धा, आरोग्य आणि अध्यात्माचे प्रतीक बनले आहे.
Ram Rajya justice
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