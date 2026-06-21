मंदिरात घंटा का वाजवतात? 'हे' आहे वैज्ञानिक कारण

Apurva Kulkarni

घंटा

मंदिरात किंवा घरी पूजा घंटा वाजवण्यामागे धार्मिकसह वैज्ञानिक कारण सुद्धा आहे.

Temple Ghanta

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देवांना प्रिय

धार्मिक मान्यतेनुसार मंदिरात घंटा वाजवणं हे देवांना प्रिय असतं. शंख, घंटा आणि इतर मंगल ध्वनी देवतांना प्रिय मानले जातात.

Temple Ghanta

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सकारात्मक परिणाम

वैज्ञानिकदृष्ट्या घंटेच्या आवाजामुळे वातावरणात कंपन निर्माण होते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम होतो.

Temple Ghanta

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नकारात्मक ऊर्जा

घंटानादामुळे परिसरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते त्यामुळे तुम्हाला पॉझिटिव्ह वाटू शकतं.

Temple Ghanta

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esakal

'ॐ' कार

तसंच घंटेचा निनाद 'ॐ' कारच्या ध्वनीशी मिळताजुळता असतो, ज्यामुळे मन सर्व विचारांमधून शांत राहतं.

Temple Ghanta

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esakal

मन शांत

तसंच घंटानादाच्या मधुर आवाजामुळे मनात असलेला तणाव कमी होऊन मन शांत आणि प्रसन्न राहतं.

Temple Ghanta

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esakal

विशेष महत्त्व

धार्मिक श्रद्धा, सकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक शांतता यामुळे पूजेमध्ये घंटनेला विशेष महत्त्व आहे.

Temple Ghanta

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esakal

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