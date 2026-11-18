संतोष कानडे
मांजरींचे डोळे हे प्रामुख्याने निशाचर असल्यामुळे कमी प्रकाशात किंवा रात्री शिकार करण्यासाठी अधिक विकसित झालेले असतात.
मांजरींच्या डोळ्यात 'टापेटम ल्युसिडम' नावाचा एक खास थर असतो, जो अंधारात पडणाऱ्या प्रकाशाला परावर्तित करून त्यांना रात्री स्पष्ट पाहण्यास मदत करतो.
तीव्र किंवा कडक उन्हात मांजरींचे डोळे दिपून जाऊ नयेत म्हणून त्यांचे डोळे बारीक होऊन एका उभ्या रेषेसारखे होतात.
मांजरी या पूर्णपणे रात्रीच जाग्या असतात असे नाही, त्या प्रामुख्याने पहाटेच्या वेळी आणि संध्याकाळच्या वेळी सर्वाधिक सक्रिय असतात.
दिवसा कडक ऊन असताना किंवा दुपारी मांजरी बहुतांश वेळ विश्रांती घेण्यात किंवा झोपण्यात घालवतात, ज्यामुळे त्या दिवसा सहसा नजरेत येत नाहीत.
मांजरींना सर्व रंगांची ओळख होत नाही; त्यांना प्रामुख्याने निळा आणि पिवळा रंग जास्त चांगल्या प्रकारे समजतो.
कोणत्याही वस्तूची किंवा प्राण्याची अगदी हलकी हालचाल टिपण्याची त्यांची क्षमता दिवसाही अत्यंत तीक्ष्ण असते.
काळ्या मांजरांबाबत समाजात अनेक जुने अंधविश्वास आणि गैरसमज पसरलेले आहेत, ज्यांचा वैज्ञानिक वास्तवाशी काहीही संबंध नाही.
अंधविश्वास
काळ्या किंवा इतर कोणत्याही मांजरींना दिवसा दिसत नाही असे नसून, त्यांच्या विश्रांतीच्या सवयींमुळे आणि डोळ्यांच्या रचनेमुळे लोकांना असा गैरसमज होतो.