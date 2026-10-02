फ्रिजच्या मागे काळी जाळी का लावली जाते? ९०% लोकांना माहित नाही

Mansi Khambe
तुम्ही कधी रेफ्रिजरेटरच्या मागच्या भागाकडे लक्ष दिले आहे का? तुम्हाला तिथे अनेकदा काळी जाळी किंवा पाईपसारखी रचना दिसेल. बहुतेक लोक त्याला एक सामान्य भाग समजून दुर्लक्ष करतात.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
खरं तर तो रेफ्रिजरेटरच्या कूलिंग सिस्टीमचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. रेफ्रिजरेटरच्या मागच्या बाजूला असलेल्या या काळ्या जाळीचे कार्य काय आहे, आणि जर ती बराच काळ स्वच्छ केली नाही तर काय होईल?
Refrigerator Condenser coil
ESakal
रेफ्रिजरेटरच्या मागच्या बाजूला दिसणाऱ्या काळ्या जाळीसारख्या वस्तूला कंडेन्सर कॉइल म्हटले जाते. रेफ्रिजरेटरमधील वस्तू थंड ठेवण्यासाठी, रेफ्रिजरंट नावाचा एक विशेष द्रव या प्रणालीमधून फिरतो.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
या प्रक्रियेत, रेफ्रिजरेटरच्या आतून निर्माण होणारी उष्णता बाहेर सोडावी लागते. कंडेन्सर कॉइल ही उष्णता सभोवतालच्या हवेत सोडण्यास मदत करते.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रेफ्रिजरेटर आतील उष्णता बाहेर टाकतो आणि मागील बाजूचा हा भाग त्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
रेफ्रिजरेटर सामान्यतः भिंतीजवळ ठेवले जातात. मागील बाजूस हवेचा संचार मर्यादित असू शकतो, त्यामुळे कालांतराने तिथे धूळ साचू शकते.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
जेव्हा कंडेन्सर कॉइल्सवर खूप जास्त धूळ साचते, तेव्हा रेफ्रिजरेटरला उष्णता बाहेर टाकणे कठीण होऊ शकते. यामुळे योग्य तापमान राखण्यासाठी कूलिंग सिस्टीमला जास्त मेहनत करावी लागू शकते.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
जर तुमच्या रेफ्रिजरेटरच्या मागे उघडी कंडेन्सर कॉइल किंवा जाळी असेल, तर तुम्ही त्याचा प्लग काढून मऊ ब्रश किंवा व्हॅक्यूम क्लिनरने बाहेरील धूळ काळजीपूर्वक काढू शकता.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
तथापि, अनेक नवीन रेफ्रिजरेटर मॉडेल्समध्ये, कॉइल मागच्या बाजूला उघड्या जाळीसारखी दिसत नाही, तर ती वेगळ्या पद्धतीने बसवलेली असते.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
अनेक नवीन रेफ्रिजरेटरमध्ये कंडेन्सर कॉइल तळाशी किंवा दुसऱ्या ठिकाणी असते. म्हणून, स्वच्छता करण्यापूर्वी तुमच्या रेफ्रिजरेटर मॉडेलची वैशिष्ट्ये नक्की तपासा.
Refrigerator Condenser coil
ESakal
Mahatma Gandhi Rare Photos
ESakal