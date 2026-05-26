GK: ब्लुटूथला 'ब्लुटूथ'च का म्हणतात? 99% लोकांना माहितच नाही 'हा' रंजक इतिहास

Anushka Tapshalkar
आपण रोजच Bluetooth वापरत असतो, पण त्याचं नाव असं का ठेवलं गेलं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. म्हणूनच आज आम्ही त्याबद्दल माहिती देणार आहोत.
Bluetooth Name & Logo History
sakal
मिळालेल्या माहितीनुसार Bluetooth हे नाव Viking या राजावरून ठेवण्यात आलं आहे. पण त्यामागे एक खूप छान इतिहास आहे, तो तुम्हाला माहित असलाच पाहिजे.
1997 मध्ये Bluetooth या तंत्रज्ञानाला 10व्या शतकातील डेन्मार्कचा राजा हाराल्ड ब्लुटूथ (Harald Bluetooth Gormsson) याचं नाव देण्यात आलं.
राजा हाराल्डने विविध स्कॅन्डनेवियन Scandinavian जमाती एकत्र केल्या होत्या. त्यामुळे वेगवेगळी डिव्हायसेस devices एकमेकांना जोडणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी हे नाव योग्य मानलं गेलं.
“Bluetooth” हे नाव सुरुवातीला फक्त तात्पुरतं codename होतं. नंतर दुसरं नाव ठरवायचं होतं.
कंपनीने “PAN” (Personal Area Networking) हे नाव निवडलं होतं, पण इंटरनेटवर आधीच त्याचे हजारो references असल्याने trademark समस्या निर्माण झाली.
“RadioWire”लाही मंजुरी मिळाली नाही आणि शेवटी “Bluetooth” हेच नाव कायम ठेवण्यात आलं.
Bluetooth चा प्रसिद्ध लोगो राजा Harald यांच्या नावातील Scandinavian runes ᚼ आणि ᛒ यांना एकत्र करून तयार करण्यात आला आहे.
