दिवसभर थकून सुद्धा रात्री झोप येत नाही? 'हे' आहे मोठं कारण

Apurva Kulkarni
दिवसभर कामाच्या ठिकाणचा ताणतणाव, धावपळ, ट्रॅफिकयामुळे खुप वेळा थकवा जाणवतो. त्यावेळी झोपेची जास्त गरज असते.
Why You Can’t Sleep at Night
esakal
परंतु काही जणांना ताणतणाव, थकवा असूनही शांत झोप लागत नाही. झोप शांत न झाल्यामुळे त्याचा परिणाम शरीरावर होतो.
टेन्शन जास्त असल्यावर मेंदू शांत होत होत नाही. त्यामुळे शरीर थकलं असलं तरी झोप लागत नाही.
मोबाईलाच अति वापर निद्रानाशाचं कारण ठरू शकतो. मोबाईल स्क्रीनचा ब्लू लाईट मेलाटोनिन कमी करतो. त्यामुळे झोप लागत नाही.
जुन्या आठवणी, कामाची चिंता, सततचे विचार यामुळे सुद्धा निद्रानाशाची समस्या जाणवू शकते.
झोपण्याचे ठिकाण अयोग्य असल्यावर सुद्धा झोप लागत नाही. जास्त गरम खोली, आवाज, प्रकाश याचा सुद्धा झोपेवर परिणाम होतो.
चुकीच्या सवयीमुळे सुद्धा तुम्हाला झोपेच्या समस्या जाणवू शकतात. रात्रीच्या वेळी चहा, कॉफी पिणं सुद्धा निद्रानाशाचं कारण असू शकतं.
