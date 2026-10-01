वाहन कोणत्याही रंगाचे पण टायर्स काळेच का असतात? कारण जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
आजकाल रस्त्यांवर विविध रंगांची कार आणि बाईक दिसतात. पण त्यांच्या टायर्स्कडे पाहिले तर ते सर्व काळेच असतात. कधी विचार केला आहे का?
Why Are Tyres Black ?
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स्वतःचे वाहन असले तरी टायर्स कायम काळेच दिसतात. रंगीबेरंगी वाहनांसोबत टायर्स मात्र काळेच का? चला, हे रहस्य उलगडूया.
Why Are Tyres Black ?
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आजच्या काळात टायर्स काळे दिसतात, पण पूर्वी ते पांढरे असायचे. रबरला स्वतःचा कोणताही विशिष्ट रंग नसतो.
Why Are Tyres Black ?
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पूर्वी रबरमध्ये ‘झिंक ऑक्साईड’ जास्त प्रमाणात मिसळले जायचे. हे पूर्णपणे पांढरे असल्याने टायर्स पांढरे दिसत असत. ते झीज रोखण्यासही मदत करत असे.
Why Are Tyres Black ?
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कालांतराने टायर्स पांढऱ्याऐवजी काळे का झाले, हा मुख्य प्रश्न आहे. यामागे टिकाऊपणा हे प्रमुख कारण होते.
Why Are Tyres Black ?
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२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला शास्त्रज्ञांना कळले की ‘कार्बन ब्लॅक’ मिसळल्याने टायर्सची टिकाऊपणा खूप वाढतो. झीज रोखण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारते.
Why Are Tyres Black ?
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कार्बन ब्लॅकमुळे टायर्सना उष्णता सहन करण्याची क्षमता, घर्षणापासून संरक्षण, मजबूती आणि लवचिकता मिळते. त्यामुळे टायर्स जास्त काळ टिकतात.
Why Are Tyres Black ?
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सुरुवातीला पुरेसे कार्बन ब्लॅक सहज उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे अनेक उत्पादकांनी पांढऱ्या साइडवॉल आणि काळ्या ट्रेड असलेले टायर्स तयार केले.
Why Are Tyres Black ?
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आता कार्बन ब्लॅक सहज आणि पुरेसे उपलब्ध आहे. ट्रेड आणि साइडवॉल दोन्हीमध्ये ते मिसळल्यामुळे आधुनिक टायर्स पूर्णपणे काळे दिसतात.
Why Are Tyres Black ?
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थोडक्यात, टायर्स काळे असण्यामागे सौंदर्य नाही, तर टिकाऊपणा आणि सुरक्षितता आहे. कार्बन ब्लॅकमुळेच आपले टायर्स रस्त्यावर जास्त काळ टिकतात!
Why Are Tyres Black ?
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