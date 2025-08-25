गणपतीला दूर्वा वाहताना 21 नावांचा उच्चार करावा

पुजा बोनकिले

गणेश चतुर्थी

यंदा २७ ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी साजरी केली जाणार आहे.

नावांचा उच्चार

बाप्पाला दुर्वा अर्पण करतांना कोणत्या 21 नावांचा उच्चार करावा हे जाणून घेऊया.

गणधिपाय नमः।

उमापुत्राय नमः ।

अभयप्रदाय नमः ।

एकदंताय नमः ।

इभवक्‍त्राय नमः।

मूषकवाहनाय नमः।

विनायकाय नमः।

ईशपुत्राय नमः।

सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।

लंबोदराय नमः।

वक्रतुण्डाय नमः।

विघ्नविध्वंसकर्मे नमः।

विश्वसंधाय नमः।

अमरेश्वराय नमः।

गजवक्‍त्राय नमः।

नागयज्ञोपवीतिने नमः ।

भालचंद्राय नमः।

परशुधारिणे नमः।

विघ्नाधिपाय नमः ।

सर्वविद्याप्रदायकाय नमः

