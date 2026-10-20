पाण्याच्या टाकीला CPVC किंवा UPVC पाईप का लावले जाते?

Mansi Khambe
पाण्याच्या टाकीमधून नळाचा दाब वाढवण्यासाठी, टाकीच्या आउटलेटवर CPVC किंवा UPVC पाईप बसवला जाते. ज्यामुळे पाण्याचा प्रवाह कमी होतो आणि पुढे, पाईप खाली उतरताना रिड्यूसरच्या साहाय्याने हळूहळू पातळ केल्याने दाब आणखी वाढतो.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
वरच्या टाकीमधून मुख्य पाणीपुरवठा १.५-इंच जाडीच्या पाईपने सुरू करणे उत्तम असते. पाईपलाईन खालच्या मजल्यांजवळ किंवा खोल्यांजवळ पोहोचल्यावर, रिड्यूसर बसवून तिची जाडी १.२५ इंच, १ इंच, अर्धा इंच किंवा अगदी ३/४ इंच करणे उत्तम ठरते.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
कास्ट आयर्न पाईप्सऐवजी CPVC किंवा UPVC पाईप्स वापरणे नेहमीच प्रभावी ठरते. कास्ट आयर्न पाईप्समधील गंज आतल्या बाजूला अडथळा निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे दाब कमी होतो.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
दाब वाढवण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे पाणीपुरवठा पाईपलाईनमध्ये कोपरे (एल्बोज) कमीत कमी ठेवणे.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
तसेच, एअर व्हेंट्स (हवा बाहेर काढणारी छिद्रे) बसवायला विसरू नका.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
पाईपलाईनमध्ये हवा अडकल्यास पाण्याचा प्रवाह थांबू शकतो. हे टाळण्यासाठी आणि दाब स्थिर ठेवण्यासाठी, टाकीच्या पातळीपासून अंदाजे १.५ फूट उंचीवर एक एअर व्हेंट पाईप बसवा.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
पाण्याच्या टाकीचा आउटलेट पॉईंट (पाणी बाहेर पडण्याचे ठिकाण) टाकीच्या तळापेक्षा २ ते २.५ इंच उंच असावा, जेणेकरून तळाशी साचलेली माती किंवा कचरा पाईपमध्ये शिरणार नाही.
CPVC or UPVC pipes
ESakal
Airplane Tire
ESakal