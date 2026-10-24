वाळवंटात दिवसा कडक ऊन अन् रात्री कडाक्याची थंडी का असते?

Shubham Banubakode
वाळवंटात दिवसभर सूर्याची किरणं थेट जमिनीवर पडतात. त्यामुळे वाळू पटकन तापते आणि आजूबाजूचं तापमानही वाढतं.
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पाण्याच्या तुलनेत वाळूची उष्णता साठवण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे सूर्यप्रकाश पडताच ती लवकर गरम होते आणि लवकर थंडही होते.
Deserts
esakal
सूर्यास्तानंतर जमिनीला थेट सूर्यप्रकाश मिळत नाही. दिवसभर साठलेली उष्णता बाहेर पडू लागते आणि वाळूचं तापमान झपाट्याने कमी होतं.
Deserts
esakal
वाळवंटातील हवेत जलवाष्पाचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे जमिनीतून बाहेर पडणारी उष्णता वातावरणात फारशी अडकत नाही आणि रात्र थंड होते.
Deserts
esakal
वाळवंटात अनेकदा आकाश स्वच्छ असतं. ढग नसल्यामुळे जमिनीतून बाहेर पडणारी उष्णता अडवली जात नाही आणि रात्री तापमान वेगाने घसरतं.
Deserts
esakal
वाळवंटात झाडं आणि हिरवळ कमी असते. त्यामुळे जमिनीला थेट सूर्यप्रकाश मिळतो. झाडांमुळे मिळणारी सावली आणि हवेत जाणारा ओलावाही कमी असतो.
Deserts
esakal
दिवसा तापलेली जमीन आसपासची हवा गरम करते. मात्र सूर्यास्तानंतर जमीन थंड झाल्यामुळे हवेला मिळणारी उष्णता कमी होते आणि रात्री गारवा वाढतो.
Deserts
esakal
वाळवंटातील तापमानाचा फरक फक्त वाळूमुळे ठरत नाही. हवेतील ओलावा, ढग, वारा, जमिनीचा प्रकार आणि भौगोलिक परिस्थितीही महत्त्वाची असते.
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