पावसाळ्यात मधुमेहींना असतो 'या' समस्यांचा धोका!

Aarti Badade

पावसाळी डासांपासून संरक्षण

कमकुवत प्रतिकारशक्तीमुळे मधुमेहींना डेंग्यूचा धोका जास्त असतो, त्यामुळे घराभोवती पाणी साठू न देता डासांपासून स्वतःचा बचाव करावा.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

हात आणि पायांची स्वच्छता

रक्तातील साखरेमुळे जखमा लवकर बऱ्या होत नसल्याने पावसाळ्यात हात-पाय नेहमी स्वच्छ आणि पूर्णपणे कोरडे ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

ओलाव्यापासून राहा दूर

पायांना बुरशीजन्य संसर्ग (Fungal Infection) होऊ नये म्हणून रोज मोजे बदलावेत, प्लास्टिकचे बूट आणि ओल्या ठिकाणी अनवाणी चालणे टाळावे.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

सुती कपड्यांचा वापर

पावसाळ्याच्या दिवसांत शरीराचा ओलावा आणि घाम शोषून घेण्यासाठी सुती (कॉटन) कपडे वापरावेत व डेनिमचे जाड कपडे घालणे टाळावे.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

औषधांची योग्य साठवणूक

तुमची इन्सुलिन आणि औषधे नेहमी थंड व कोरड्या जागी साठवावीत आणि घराबाहेर पडताना ग्लुकोजच्या गोळ्या व अतिरिक्त औषधे सोबत ठेवावीत.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

फळे आणि भाज्यांची स्वच्छता

पावसाळ्यात जीवाणू वेगाने पसरत असल्याने कोणतीही फळे किंवा भाज्या खाण्यापूर्वी त्या कोमट पाण्यात किंवा लिंबाच्या रसात स्वच्छ धुवून घ्याव्यात.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

तेलकट खाण्यावर नियंत्रण

पावसाळी हवेत चटपटीत आणि तेलकट-मसालेदार पदार्थ खाण्याचा मोह टाळावा, कारण यामुळे शरीरातील साखरेची पातळी अचानक वाढू शकते.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

तज्ज्ञांचा आरोग्यासाठी सल्ला

पावसाळ्यातील आजारांपासून वाचण्यासाठी भरपूर स्वच्छ पाणी किंवा नारळ पाणी प्यावे आणि कोणताही नवीन डाएट सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Monsoon Care Tips for Diabetes Patients

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Sakal

मेथीच्या भाजीत शेंगदाण्याचा कूट वापरण्याआधी 'हे' वाचा!

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

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