पावसाळ्यात मधुमेहींना असतो 'या' समस्यांचा धोका!

Aarti Badade
कमकुवत प्रतिकारशक्तीमुळे मधुमेहींना डेंग्यूचा धोका जास्त असतो, त्यामुळे घराभोवती पाणी साठू न देता डासांपासून स्वतःचा बचाव करावा.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
रक्तातील साखरेमुळे जखमा लवकर बऱ्या होत नसल्याने पावसाळ्यात हात-पाय नेहमी स्वच्छ आणि पूर्णपणे कोरडे ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
पायांना बुरशीजन्य संसर्ग (Fungal Infection) होऊ नये म्हणून रोज मोजे बदलावेत, प्लास्टिकचे बूट आणि ओल्या ठिकाणी अनवाणी चालणे टाळावे.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
पावसाळ्याच्या दिवसांत शरीराचा ओलावा आणि घाम शोषून घेण्यासाठी सुती (कॉटन) कपडे वापरावेत व डेनिमचे जाड कपडे घालणे टाळावे.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
तुमची इन्सुलिन आणि औषधे नेहमी थंड व कोरड्या जागी साठवावीत आणि घराबाहेर पडताना ग्लुकोजच्या गोळ्या व अतिरिक्त औषधे सोबत ठेवावीत.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
पावसाळ्यात जीवाणू वेगाने पसरत असल्याने कोणतीही फळे किंवा भाज्या खाण्यापूर्वी त्या कोमट पाण्यात किंवा लिंबाच्या रसात स्वच्छ धुवून घ्याव्यात.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
पावसाळी हवेत चटपटीत आणि तेलकट-मसालेदार पदार्थ खाण्याचा मोह टाळावा, कारण यामुळे शरीरातील साखरेची पातळी अचानक वाढू शकते.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
पावसाळ्यातील आजारांपासून वाचण्यासाठी भरपूर स्वच्छ पाणी किंवा नारळ पाणी प्यावे आणि कोणताही नवीन डाएट सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Monsoon Care Tips for Diabetes Patients
Sakal
make methi sabzi with peanut powder
Sakal