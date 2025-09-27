छत्रपती शिवाजी महाराज सैनिकांना चार महिने पगारी सुट्टी का देत होते?

Sandip Kapde

कृषी

शिवाजी महाराजांच्या काळातील कृषी धोरण खूप महत्त्वाचे होते.

संपत्ती

शिवाजी महाराज कृषीला राष्ट्रीय संपत्तीचा मुख्य घटक मानत होते.

प्राथमिकता

त्यांनी कृषी क्षेत्राला त्यांच्या जीवनात प्रथम स्थान दिले.

नियम

शेतकऱ्यांशी कसे वागावे याबाबत त्यांनी काही नियम केले होते.

सुरक्षा

त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुहेरी शोषणाची पद्धत बंद केली.

उत्पन्न

दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग शोधला आणि भांडवल उभारणीला संधी दिली.

संधी

शिवाजी महाराजांनी लष्कर आणि शेतकरी यांचा मेळ आखला.

सहभाग

शिवाजी महाराजांच्या आर्मीतील सुमारे ८० टक्के लोक पावसाळ्यात शेती करत होते.

योजना

पावसाळा लागण्यापूर्वी मोहिमा संपवल्या जात होत्या.

सुट्टी

छत्रपती शिवाजी महाराज पावसाळ्यात लष्कराला चार महिने पगारी सुट्टी देत, कारण सर्व सैनिक शेतकरी होते.

