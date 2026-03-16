मुंबई किंवा अन्य बंदर नाही... LPG जहाज ‘शिवालिक’ गुजरातच्या बंदरातच का आले? जाणून घ्या कारणे...

Vrushal Karmarkar

होर्मुझची सामुद्रधुनी

युद्धामुळे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. ज्यामुळे तेल आणि एलपीजी संकट आणखी वाढले आहे. भारतातील एलपीजी संकट लवकरच संपण्याची अपेक्षा आहे.

एलपीजी जहाज

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे एलपीजी वाहून नेणारी जहाजे अडकून पडली होती. मात्र शिवालिक आणि नंदा या दोन भारतीय जहाजांना होर्मुझमधून जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

शिवालिक जहाज

या काळात भारताचे एलपीजी जहाज शिवालिक भारतात आले आहे. ते गुजरातमधील मुंद्रा बंदरात थांबले आहे. या जहाजावर ५४,००० टन गॅस आहे. ज्यामुळे देशासमोरील समस्या सोडवता येईल.

मुंद्रा बंदर

मात्र आता हे जहाज गुजरातच्या मुंद्रा बंदरातच का उतरले असा सवाल उपस्थित होत आहे. याची कारणे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

शिपिंग मंत्रालय

भारत सरकारच्या शिपिंग मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, Shivalik आणि Nanda Devi ही LPG घेऊन येणारी जहाजे गुजरातमधील बंदरांवरच पोहोचण्यासाठी नियोजित होती. ते आयातीसाठी महत्त्वाचे बंदर आहे.

LPG साठा

ही जहाजे भारतासाठी महत्त्वाचा LPG साठा घेऊन येत होती. त्या गॅसचा पुरवठा देशभर करण्यासाठी गुजरातमधील मोठी आयात बंदरे वापरली जातात. मुंद्रा बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बंदरांपैकी एक आहे.

टर्मिनल

LPG आयातीसाठी ते Mumbai पेक्षा अनेक कारणांमुळे जास्त वापरले जाते. मुंद्रा बंदर मोठ्या LPG टँकर जहाजांना थांबवण्यासाठी विशेष टर्मिनल आणि खोल पाण्याचे जेट्टी आहेत.

स्टोरेज टँक

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅस उतरवणे सोपे होते. मुंद्रा बंदरात मोठ्या LPG स्टोरेज टँक आणि पाइपलाइन नेटवर्क उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जहाजातून उतरलेला गॅस थेट साठवून देशभर पाठवता येतो.

वितरण

मुंद्रा बंदरातून रेल्वे, रस्ता आणि पाइपलाइनद्वारे उत्तर व पश्चिम भारतात LPG वितरण जलद करता येते. त्यामुळे पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनते.

स्लॉट

मुंबई हे बंदर आधीपासूनच कंटेनर, तेल आणि इतर व्यापारी जहाजांनी खूप व्यस्त असते. त्यामुळे मोठ्या LPG टँकरसाठी स्लॉट मिळणे कठीण होते.

कॅरियर जहाज

मुंद्रा बंदरात खोल पाण्याची सुविधा असल्यामुळे मोठ्या LPG कॅरियर जहाजांना सहज प्रवेश मिळतो, जे मुंबई बंदरात काही प्रमाणात मर्यादित असते.

लॉजिस्टिक नेटवर्क

मोठी क्षमता, आधुनिक LPG टर्मिनल, उत्तम लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि कमी गर्दी यामुळे मुंद्रा बंदर LPG आयातीसाठी मुंबईपेक्षा अधिक वापरले जाते.

मालवाहू जहाजांमध्ये कोणते इंधन वापरले जाते? ते पारंपारिक इंधनापेक्षा कसे वेगळे आहे? जाणून घ्या...

Cargo Ships Fuel Types

|

ESakal

वाचा सविस्तर...