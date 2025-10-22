दिवाळी पाडव्याला 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक' का म्हणतात?

सकाळ डिजिटल टीम

साडेतीन मुहूर्त

दिवाळी पाडवा हा सण साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो या मागची कारणं काय आहेत जाणून घ्या.

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

पवित्र दिवस

दिवाळी पाडव्याला 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक' म्हणतात कारण तो एक अत्यंत शुभ आणि पवित्र दिवस मानला जातो

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

तीन पूर्ण मुहूर्त

गुढीपाडवा, अक्षय्यतृतीया आणि दसरा या तीन पूर्ण मुहूर्तांप्रमाणे, दिवाळी पाडवा हा अर्धा मुहूर्त आहे, जो शुभ कार्यासाठी अत्यंत मंगलकारी मानला जातो. 

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

अर्धा मुहूर्त

कार्तिक महिन्याच्या शुद्ध प्रतिपदेला येणारा दिवाळी पाडवा हा अर्धा मुहूर्त मानला जातो.

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

शुभकार्य

या दिवशी कोणताही नवीन व्यवसाय किंवा शुभ कार्याची सुरुवात करण्यासाठी शुभ मानले जाते, कारण या दिवसाचे मुहूर्त पूर्ण आणि पवित्र असतात. 

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

धार्मिक महत्त्व

याच दिवशी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेऊन दानशूर बली राजाला पाताळात स्थान दिले आणि त्याचे राज्य अखंड ठेवले. बली राजाच्या त्याग आणि दानशूरतेमुळे हा दिवस अत्यंत पवित्र झाला.

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

आर्थिक महत्त्व 

या दिवशी नवीन वह्यांची पूजा करण्याची आणि मोठी खरेदी करण्याची प्रथा आहे, ज्यामुळे व्यवसायात समृद्धी येते असे मानले जाते. 

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

पती-पत्नीचे बंधन

पाडवा हा पती-पत्नीच्या प्रेमाचा दिवस आहे. या दिवशी केले जाणारे औक्षण आणि भेटवस्तूंचे आदानप्रदान हे वैवाहिक जीवनातील सुख-समृद्धी आणि दीर्घायुष्य दर्शवते, जे एक उत्तम आरंभ आहे.

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

सकारात्मक ऊर्जा

दिवाळीचा तिसरा दिवस, अमावस्येनंतर येणारी प्रतिपदा, हा नवीन सकारात्मक ऊर्जेचा आणि आशेचा किरण घेऊन येतो. त्यामुळे या दिवसापासून सर्व मंगलमय घटनांची सुरुवात होते, अशी भावना आहे.

diwali Padwa Festival Celebration

|

sakal 

दिवाळीच्या काळात 'ही' 5 कामे करा, वाढेल सौभाग्य!

येथे क्लिक करा