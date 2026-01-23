सर्व जीन्सच्या खिशाला लहान बटण का असतं? कारण जाणून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe
जीन्स जवळजवळ प्रत्येकाच्या कपड्याचा भाग बनली आहे. मुले असोत, तरुण असोत किंवा प्रौढ असोत, सर्व वयोगटातील लोकांना जीन्स घालणे आवडते.
Small Button On Jeans
ESakal
जीन्स फॅशन जगात सर्वात विश्वासार्ह फॅब्रिक मानले जाते. जीन्सची खास गोष्ट म्हणजे त्यांना जास्त काळजी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना दररोज इस्त्री करण्याची आवश्यकता नाही ते लवकर झिजत नाहीत.
Small Button On Jeans
ESakal
म्हणूनच ते एक मजबूत आणि टिकाऊ फॅब्रिक मानले जाते. पण जीन्सच्या खिशाच्या कोपऱ्यात लहान धातूची बटणे का असतात हे तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का?
Small Button On Jeans
ESakal
लोक अनेकदा त्यांना फक्त डिझाइन किंवा सजावट समजतात. परंतु सत्य अगदी वेगळे आहे. या छोट्या बटणांमागे एक मनोरंजक कथा आहे.
Small Button On Jeans
ESakal
जी जीन्सच्या इतिहासाला आणि त्यात सहभागी असलेल्या मेहनती लोकांना जोडते. जीन्स फॅशनसाठी बनवल्या गेल्या नाहीत. त्या कठीण कामांसाठी जन्माला आल्या आहेत.
Small Button On Jeans
ESakal
सुरुवातीला खाण कामगार जीन्स घालत असत. त्यांचे काम कठीण होते. ज्यामुळे झीज होते. कापड मजबूत असले तरी खिसे सर्वात कमकुवत भाग असल्याचे सिद्ध झाले.
Small Button On Jeans
ESakal
कामगार अनेकदा तक्रार करायचे की जेव्हा त्यांच्या खिशात साधने किंवा इतर वस्तू भरल्या जातात तेव्हा त्यांच्या कडा सहजपणे तुटतात. जेकब डेव्हिस नावाच्या शिंपीने ही समस्या सोडवली.
Small Button On Jeans
ESakal
त्याला वाटले की खिशाचे कोपरे मजबूत केल्याने ही समस्या दूर होऊ शकते. जेकब डेव्हिसने जीन्सच्या खिशांच्या कडांना लहान धातूचे तुकडे जोडले. यामुळे खिशावरचा दाब समान रीतीने वितरित झाला.
Small Button On Jeans
ESakal
तो फाटण्यापासून रोखला. ही पद्धत खूप प्रभावी ठरली. कामगारांना हा बदल खूप आवडला. हळूहळू या धातूच्या तुकड्यांचा आकार बटणांसारखा झाला. त्यांना रिव्हेट्स म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
Small Button On Jeans
ESakal
त्यांचा उद्देश फक्त जीन्स मजबूत करणे हा होता. जेकब डेव्हिसकडे त्याच्या नवीन कल्पनेची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी निधीची कमतरता होती. त्याने लेव्ही स्ट्रॉसला एक पत्र लिहिले.
Small Button On Jeans
ESakal
त्याच्या शोधाचे स्पष्टीकरण दिले. लेव्ही स्ट्रॉसला ही कल्पना आवडली. त्याने धातूच्या तुकड्यांचे तांब्याच्या बटणांमध्ये रूपांतर केले. जेकबला त्याच्या कंपनीत महत्त्वाची भूमिका दिली.
Small Button On Jeans
ESakal
यानंतर रिवेट्स असलेली जीन्स बाजारात आली. लवकरच जगभरात लोकप्रिय झाली. आजही लेव्हीच्या जीन्सवर ही बटणे दिसतात. जीन्स फॅशनचा एक भाग बनली असली तरी रिवेट्स हे त्यांचे वैशिष्ट्य राहिले आहे.
Small Button On Jeans
ESakal
अनेक ब्रँड त्यांचा वापर डिझाइन घटक म्हणून करतात. परंतु त्यांचा मूळ उद्देश टिकाऊपणा आहे. ही लहान बटणे जीन्स वर्षानुवर्षे टिकवतात.
Small Button On Jeans
ESakal
Education Budget Law
ESakal