रक्ताचा रंग फक्त लाल नाही! जांभळा हिरवा अन् नीळा ही असतो

मानवाचे रक्त नेहमी लाल असते. पण सर्व प्राण्यांमध्ये असे नसते. काही प्राण्यांचे रक्त निळे, हिरवे, जांभळे किंवा अगदी रंगहीनही असते!
आपल्याला रक्ताचा रंग लाल वाटतो, पण काही प्राण्यांचं रक्त निळं, हिरवं, जांभळं किंवा अगदी रंगहीनही असतं!
ऑक्टोपस, स्क्विड, गोगलगायी आणि कोळी रक्तात हेमोसायनिन (Copper Protein) असल्यामुळे ते निळं दिसतं.
काही गवतखाऊ कीटक जसे ग्रासहॉपर
काही सागरी किडे आणि जळू
रक्तात क्लोरोक्रूओरिन प्रथिन असल्याने हिरवा रंग
पीनट वॉर्म्स (Peanut Worms) त्यांच्या रक्तात असलेले प्रथिन रक्ताला जांभळा/जांभळट रंग देतात.
अंटार्क्टिक आइसफिश रक्तात हिमोग्लोबिन आणि लाल पेशी नसल्यामुळे रक्त पूर्णपणे रंगहीन.
प्राण्यांच्या रक्ताचा रंग त्यांच्या ऑक्सिजन-वाहक प्रथिनावर अवलंबून असतो. म्हणूनच काहींचं रक्त लाल नसतं!
