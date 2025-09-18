रक्ताचा रंग फक्त लाल नाही! जांभळा हिरवा अन् नीळा ही असतो

Aarti Badade

फक्त मानवाचे रक्त लाल का?

मानवाचे रक्त नेहमी लाल असते. पण सर्व प्राण्यांमध्ये असे नसते. काही प्राण्यांचे रक्त निळे, हिरवे, जांभळे किंवा अगदी रंगहीनही असते!

प्राण्यांचं रक्त नेहमी लालच असतं का?

आपल्याला रक्ताचा रंग लाल वाटतो, पण काही प्राण्यांचं रक्त निळं, हिरवं, जांभळं किंवा अगदी रंगहीनही असतं!

निळं रक्त (Blue Blood)

ऑक्टोपस, स्क्विड, गोगलगायी आणि कोळी रक्तात हेमोसायनिन (Copper Protein) असल्यामुळे ते निळं दिसतं.

हिरवं रक्त (Green Blood)

काही गवतखाऊ कीटक जसे ग्रासहॉपर

काही सागरी किडे आणि जळू

रक्तात क्लोरोक्रूओरिन प्रथिन असल्याने हिरवा रंग

जांभळं रक्त (Purple Blood)

पीनट वॉर्म्स (Peanut Worms) त्यांच्या रक्तात असलेले प्रथिन रक्ताला जांभळा/जांभळट रंग देतात.

रंगहीन रक्त (Colorless Blood)

अंटार्क्टिक आइसफिश रक्तात हिमोग्लोबिन आणि लाल पेशी नसल्यामुळे रक्त पूर्णपणे रंगहीन.

थोडक्यात..

प्राण्यांच्या रक्ताचा रंग त्यांच्या ऑक्सिजन-वाहक प्रथिनावर अवलंबून असतो. म्हणूनच काहींचं रक्त लाल नसतं!

