वटवाघूळ उलटेच का लटकतात? कधी विचार केलाय..यामागं आहे हजारो वर्षे जुनं कारण

Saisimran Ghashi

वटवाघूळ उलटे का?

वटवाघूळ उलटे का लटकतात, यामागे केवळ त्यांची सवय नसून निसर्गाचे एक अनोखे विज्ञानाचे रहस्य दडलेले आहे.

bats hang upside reason

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हजारो वर्षांचा प्रवास

उत्क्रांतीच्या हजारो वर्षांच्या प्रवासात स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी ही विशिष्ट जीवनशैली विकसित केली आहे.

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सुलभ उड्डाण रचना

इतर पक्षांप्रमाणे वटवाघळांना जमिनीवरून थेट हवेत झेप घेता येत नसल्याने, ते उलटे लटकून वरून खाली थेट हवेत सूर मारून सहज उडू शकतात.

Flight-Friendly Structure

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अशक्त पायांची हाडे

वटवाघळांच्या मागच्या पायांची हाडे आणि स्नायू अत्यंत कमकुवत असतात, ज्यामुळे त्यांना जमिनीवर सरळ उभे राहणे किंवा धावणे अजिबात जमू शकत नाही.

Weak Leg Bones

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ऊर्जा बचतीचे तंत्र

त्यांच्या पायांचे स्नायू अशा प्रकारे विकसित झाले आहेत की उलटे लटकताना त्यांना कोणतीही शारीरिक ऊर्जा किंवा ताकद खर्च करावी लागत नाही.

Energy-Saving Technique

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लॉक सिस्टम

जेव्हा वटवाघूळ उलटे लटकते, तेव्हा त्याच्या शरीराच्या वजनामुळे पायांच्या नसा आपोआप घट्ट लॉक होतात, ज्यामुळे गाढ झोपेतही ते खाली पडत नाहीत.

Natural Locking System

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शत्रूंपासून सुरक्षित बचाव

झाडांच्या उंच फांद्यांवर किंवा गुहांच्या छतावर उलटे लटकल्यामुळे जमिनीवरील हिंस्त्र प्राण्यांपासून त्यांचे सहज रक्षण होते.

Protection from Enemies

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उलटा रक्ताभिसरण प्रवाह

त्यांच्या शरीरात रक्ताचा प्रवाह उलट्या दिशेने नियंत्रित करण्याची अद्भुत क्षमता असते, ज्यामुळे उलटे लटकूनही त्यांच्या मेंदूवर रक्ताचा अतिरिक्त दाब येत नाही.

Inverted Blood Circulation

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झटपट टेक-ऑफची सोय

अचानक धोका निर्माण झाल्यास, वटवाघूळ फक्त स्वतःचे पाय सैल सोडतात आणि गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून एका सेकंदात हवेत झेप घेतात.

Instant Take-off Facility

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top 12 health benefits of roasted corn (bhajlele kanis)

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