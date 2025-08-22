ऑफिस, मॉल अन् थिएटरमधील शौचालयाचा दरवाजा आणि जमिनीमध्ये अंतर का असते?

Mansi Khambe

शौचालयाचे दरवाजे

तुम्ही अनेकदा मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी शौचालयात गेला असाल. तुमच्या लक्षात आले असेल की येथील शौचालयाचे दरवाजे लहान आहेत.

Public Toilets Design | ESakal

दरवाजे पूर्ण लांबीचे

तसेच त्यांना खालील बाजूस गॅप आहे. हे दरवाजे पूर्ण लांबीचे नाहीत. हे घरे आणि हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये आढळणाऱ्या लाकडी आणि जमिनीपासून छतापर्यंतच्या बाथरूमच्या दरवाज्यांच्या अगदी विरुद्ध आहे.

Public Toilets Design | ESakal

जमिनीपासून बरेच उंच

हे दरवाजे जमिनीपासून बरेच उंच आहेत. दरवाज्याच्या दिशेने एक अंतर आहे. जेणेकरून कोणीही खाली वाकून आत पाहू शकेल.

Public Toilets Design | ESakal

कारण

मात्र असे का घडते? याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागील कारण म्हणजे सुरक्षितता, स्वच्छता, खर्च आणि सुविधा.

Public Toilets Design | ESakal

सफाई कर्मचारी

सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या शौचालयांच्या स्वच्छतेची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. जर दरवाजामध्ये काही अंतर असेल तर सफाई कर्मचारी ते न उघडता खालून स्वच्छ करू शकतात.

Public Toilets Design | ESakal

आरोग्यदायी

गॅपमुळे मॉपचा वायपर सहजपणे आत जाऊ शकतो. हे तुमच्या आरोग्यासाठी देखील आरोग्यदायी आहे. कधीकधी जर गॅपमुळे आत काही समस्या असेल तर त्या ठिकाणचे कर्मचारी ते सहजपणे ओळखू शकतात.

Public Toilets Design | ESakal

हृदयविकाराचा झटका

जर कोणी अचानक बेशुद्ध पडला, एखाद्याला हृदयविकाराचा झटका आला किंवा एखाद्याला आरोग्याच्या समस्येमुळे बाहेर पडता आले नाही, तर हे लोक गॅपमधून समस्या ओळखू शकतात.

Public Toilets Design | ESakal

बाहेर पडू शकता

गंभीर परिस्थितीत, जर कुलूप जाम झाले किंवा कोणी आत अडकले, तर तुम्ही या गॅपमधून खालूनही रेंगाळत बाहेर पडू शकता.

Public Toilets Design | ESakal

शौचालयांचा वापर

चित्रपटगृहे आणि स्थानकांमधील सार्वजनिक शौचालयांचा वापर लोक अनेकदा धूम्रपान किंवा इतर कामांसाठी करतात.

Public Toilets Design | ESakal

पूर्ण लांबीचे दरवाजे

ही तफावत लोकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन न करता असामान्य वर्तनावर लक्ष ठेवण्यास मदत करू शकते. पूर्ण लांबीचे दरवाजे केवळ महागच नाहीत तर सतत ओलावा आणि हालचालींमुळे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते.

Public Toilets Design | ESakal

कुजण्याची शक्यता

जमिनीपासून थोडेसे वर बांधलेले दरवाजे ओले होण्याची आणि कुजण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाचतो. बऱ्याचदा सार्वजनिक शौचालयांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, जागा कमी असणे आणि योग्य वायुवीजन नसणे यामुळे दुर्गंधी येते.

Public Toilets Design | ESakal

छोटे दरवाजे

ताजी हवा येत नाही. जमिनीच्या वर बनवलेले असे छोटे दरवाजे हवेचे अभिसरण राखण्यास मदत करतात.

Public Toilets Design | ESakal

दुर्गंधी

ते वेगवेगळ्या शौचालयांपर्यंत जास्त प्रकाश पोहोचू देतात. ज्यामुळे त्या जागेत गुदमरल्यासारखे वाटणे कमी होते. दुर्गंधी देखील कमी होते.

Public Toilets Design | ESakal

वीज जास्त झाडांवरच का पडते? ९९% लोकांना कारण माहित नाही...

Lightning strike | ESakal
येथे क्लिक करा