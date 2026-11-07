पक्षी म्हातारे होतात का? त्यांचे मृतदेह कधीच का दिसत नाहीत?

संतोष कानडे
माणसांप्रमाणेच पक्षीही म्हातारे होतात आणि त्यांच्या शरीराची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होते.
प्रत्येक पक्ष्याचे आयुष्य वेगवेगळे असते. काही पक्षी काही वर्षे, तर काही अनेक दशके जगतात.
वय वाढल्यामुळे पक्ष्यांची उडण्याची क्षमता, ताकद आणि हालचाल कमी होऊ शकते.
पक्ष्यांचाही नैसर्गिक मृत्यू होतो; मात्र त्यांचे मृतदेह आपल्याला क्वचितच दिसतात.
याचे एक कारण म्हणजे आजारी किंवा अशक्त पक्षी अनेकदा शांत आणि लपलेल्या जागी जातात.
काही पक्ष्यांचा मृत्यू झाडांच्या दाट फांद्यांमध्ये किंवा घरट्यांमध्ये होतो.
जमिनीवर मृत पक्षी पडल्यास मांजर, कुत्रे आणि इतर प्राणी त्यांना खाऊ शकतात.
मुंग्या, कीटक आणि सूक्ष्मजीवांमुळेही मृतदेहाचे विघटन होते.
जंगल, झुडपे आणि निर्जन भागांत पक्ष्यांचे मृतदेह पडलेले असू शकतात; मात्र ते आपल्या नजरेस पडत नाहीत.
त्यामुळे पक्षी म्हातारे होत नाहीत किंवा त्यांचा मृत्यू होत नाही, असे नाही. त्यांचा मृत्यू होतो; फक्त तो आपल्या नजरेपासून दूर असतो.