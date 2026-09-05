झुरळं रात्रीच का बाहेर पडतात? अंधारात लपून बसतात

सकाळ डिजिटल टीम
झुरळं दिवसा अंधाऱ्या भागात लपून बसतात आणि रात्रीच्या वेळी शांतता असते तेव्हा बाहेर येतात.
Cockroach
Esakal
लख्ख प्रकाशात झुरळं वावरत नाहीत. त्यामुळेच दिवसा झुरळं कमी दिसतात.
Cockroach
Esakal
रात्रीच्या वेळी खायला किंवा पाण्याच्या शोधात झुरळं बाहेर फिरत असतात.
Cockroach
Esakal
किचन किंवा बाथरूममध्ये त्यांना सहज पाणी, खायला मिळून जातं.
Cockroach
Esakal
घरात अस्वच्छता असेल किंवा दमटपणा असेल तर झुरळं जास्तं होतात.
Cockroach
Esakal
स्वयंपाकघरात रात्री उरलेलं अन्नही झुरळाच्या वाढीला पोषक वातावरण तयार करतं.
Cockroach
Esakal
दिवसा झुरळ दिसत असतील तर प्रमाणापेक्षा जास्त झुरळं झाली असण्याची शक्यता आहे.
Cockroach
Esakal
किचन स्वच्छ आणि कोरडं ठेवल्यास झुरळांची संख्या कमी होऊ शकते.
Cockroach
Esakal
खायचे पदार्थ नेहमी झाकून किंवा बंद डब्यात ठेवले पाहिजेत.
Cockroach
Esakal
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