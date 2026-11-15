कोल्ड ड्रिंक्सच्या बाटल्या साध्या, पण पाण्याच्या बाटल्यांवर डिझाइन का असते?

Mansi Khambe
कोल्ड ड्रिंक्सच्या बाटल्या साध्या, तर प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर विविध पट्टे आणि उठावदार डिझाइन असतात. या दोन बाटल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने का बनवल्या जातात?
Bottle Design
ESakal
खरं तर, दोन्ही प्रकारच्या बाटल्यांची रचना त्यातील गरजा आणि पेयानुसार तयार केलेली असते. कोल्ड ड्रिंक्समध्ये कार्बन डायऑक्साइड नावाचा वायू असतो, तर सामान्य बाटलीबंद पाण्यात तो नसतो. यामुळेच या दोन बाटल्यांची रचना वेगळी असते.
Bottle Design
ESakal
कोल्ड ड्रिंक्सच्या बाटल्यांमध्ये कार्बन डायऑक्साइड असतो. हा दाब सहन करण्यासाठी कोल्ड ड्रिंक्सच्या बाटल्या खास पद्धतीने डिझाइन केलेल्या असतात. मात्र काही बाटल्यांवर पकड मिळवण्यासाठी आणि मजबुतीसाठी नक्षीकाम केलेले असते.
Bottle Design
ESakal
पाण्याच्या बाटलीमध्ये वायूचा दाब नसतो. पाण्याच्या बाटलीवरील पट्टे आणि उठावदार भाग बाटलीला मजबुती देण्यासाठी बनवले जातात. या नक्षीकामामुळे बाटली पकडणे आणि वापरणे सोपे होते.
Bottle Design
ESakal
अनेक पाण्याच्या बाटल्यांच्या तळाशी फुलासारखे नक्षीकाम असते. उंचवलेले भाग बाटलीला जमिनीवर घट्टपणे स्थिर ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे दाबामुळे ती सहजपणे आतल्या बाजूला वाकत नाही.
Bottle Design
ESakal
बाटलीची रचना तिचा वापर, मजबुती, पकड आणि ती बनवण्यासाठी वापरलेले प्लास्टिक लक्षात घेऊन विकसित केली जाते. शीतपेयाच्या बाटलीला वायूचा दाब सहन करावा लागतो, तर पाण्याची बाटली वजनाने हलकी असावी लागते आणि वापरादरम्यान तिचा आकार टिकवून ठेवावा लागतो.
Bottle Design
ESakal
म्हणून, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही शीतपेयाची बाटली आणि पाण्याची बाटली पाहाल, तेव्हा त्यांच्या रचनेतील फरक केवळ दिसण्यावरून ठरवू नका. दोन्हीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या अभियांत्रिकी तंत्रांची आवश्यकता असते.
Bottle Design
ESakal
Changes in body after death
ESakal