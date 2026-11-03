कावळा अन्न पाण्यात भिजवून का खातो? जाणून घ्या

Apurva Kulkarni
सगळ्या पक्ष्यांमधील अतिशय बुद्धिमान पक्षी कावळा मानला जातो. त्याची नजर सुद्धा तीक्ष्ण असते.
WHY CROWS SOAK FOOD IN WATER
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परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? कावळा आपलं अन्न पाण्यात भिजवून खातो. यामागे काही वैज्ञानिक कारणं सुद्धा आहेत जाणून घेऊया...
CROW INTELLIGENCE
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कावळ्याला कडक किंवा सुकलेले अन्न मिळतं. तेव्हा तो अन्न मऊ करण्यासाठी पाण्यात भिजवून खातो.
CROW BEHAVIOUR
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कावळ्याच्या प्रजनन काळात पिल्ले लहान असतात. तेव्हा त्यांना मोठे कावळे पाण्यात भिजवलेले अन्न देतात. जे पिल्लांना खाण्यास सोपं जाईल
CROW FOOD HABITS
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तसंच पक्षांच्या घशात लाळ ग्रंथी विकसित नाही त्यामुळे त्याचे तोंड कोरडं असतं. अशावेळी ते मऊ अन्न खाणं पसंत करतात.
WHY DO CROWS DIP FOOD IN WATER
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अन्नावर माती, धूळ किंवा कचरा लागलेला असेल अशावेळी कावळे ते पाण्यात बुडवून स्वछ्च करण्याचा प्रयत्न करतात.
CROW SOAKING FOOD
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जेव्हा कावळे शेंगदाणे किंवा बिया खातात तेव्हा त्यावरील कव्हर काढण्यासाठी ते काही काळ पाण्यात भिजवतात.
CROW FEEDING HABITS
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