इजिप्शियन लोक मांजरांची पूजा का करतात? जाणून घ्या रंजक कारण...

Mansi Khambe

सामान्य प्राणी

प्राचीन इजिप्तमध्ये, मांजरे केवळ सामान्य प्राणी नव्हते. त्यांची पूजा केली जात असे. त्यांना पवित्र संरक्षक, दैवी ऊर्जेचे प्रतीक आणि शक्तिशाली देवतांचे पृथ्वीवरील प्रतिनिधी मानले जात असे.

इजिप्शियन समाज

इजिप्शियन समाज मांजरांना विलक्षण आदराने वागवत असे. कालांतराने, ती धर्म, संस्कृती, दैनंदिन जीवन आणि मृत्यूनंतरच्या जीवनाबद्दलच्या श्रद्धांमध्येही खोलवर रुजली.

मांजरांची पूजा

प्राचीन इजिप्तमध्ये मांजरांची पूजा करण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचा देवी बास्टेटशी असलेला संबंध. बास्टेट ही इजिप्शियन पौराणिक कथांमधील सर्वात प्रिय देवतांपैकी एक होती.

मांजराचे डोके

बास्टेटला सहसा मांजराचे डोके असलेल्या स्त्रीच्या रूपात, किंवा कधीकधी पूर्णपणे मांजराच्या रूपात चित्रित केले जात असे.

बास्टेटचा आशीर्वाद

तिची घर, मातृत्व, प्रसूती, संगीत, आनंद आणि संरक्षण यांची देवी म्हणून पूजा केली जात असे. इजिप्शियन लोकांचा असा विश्वास होता की मांजरांना घरात ठेवल्याने बास्टेटचा आशीर्वाद आणि संरक्षण मिळते.

धान्य लागवड

प्राचीन इजिप्तची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर, विशेषतः नाईल नदीच्या काठावरील धान्य लागवडीवर अवलंबून होती.

प्राण्यांची शिकार

गहू आणि इतर पिके साठवणाऱ्या मोठ्या धान्य कोठारांना उंदीर आणि इतर कुरतडणाऱ्या प्राण्यांपासून सतत धोका होता. मांजरे नैसर्गिकरित्या या उपद्रवी प्राण्यांची शिकार करत.

संरक्षण

ज्यामुळे धान्याच्या कोठारांचे नुकसान आणि दूषित होण्यापासून संरक्षण होण्यास मदत होत असे. प्राचीन इजिप्तची वाळवंटे आणि वस्त्या कोब्रा आणि विंचू यांसारख्या धोकादायक आणि विषारी प्राण्यांचे निवासस्थान होत्या.

हल्ला

मांजरांना त्यांच्या निर्भय शिकारी क्षमतेमुळे आणि साप व इतर हानिकारक प्राण्यांवर हल्ला करण्याच्या क्षमतेमुळे अत्यंत मौल्यवान मानले जात असे.

गूढ

इजिप्शियन लोक या शौर्याला गूढ मानत आणि त्यांचा असा विश्वास होता की मांजरांमध्ये जादुई शक्ती असतात.

गंभीर गुन्हा

प्राचीन इजिप्शियन समाजात मांजरांना अत्यंत मजबूत कायदेशीर आणि सामाजिक संरक्षण दिले जात असे. मांजराला इजा करणे किंवा ठार मारणे हा एक गंभीर गुन्हा मानला जात असे.

ममीकरण

जेव्हा पाळीव मांजरे मरत, तेव्हा माणसांप्रमाणेच अनेकांचे ममीकरण केले जात असे. श्रीमंत कुटुंबे अनेकदा मांजरांना दागिने, सजावटीच्या वस्तू आणि नैवेद्यांसह पुरत असत.

मृत्यू

त्यांचा असा विश्वास होता की, ती मांजरे मृत्यूनंतरच्या जीवनात आपल्या मालकांसोबत जाऊ शकतात.

