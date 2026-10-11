हत्ती सतत कान का हलवतात?

Varsha Balhe
हत्ती सतत कान हलवताना दिसतात. पण ते असं का करतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागे फक्त एकच कारण नाही. शरीर थंड ठेवण्यापासून ते माशा दूर करण्यापर्यंत अनेक कारणं आहेत.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
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हत्तीच्या कानांमध्ये अनेक रक्तवाहिन्या असतात. कान हलवल्यामुळे त्यावर हवा लागते आणि रक्तातील उष्णता बाहेर टाकण्यास मदत होते. त्यामुळे हत्तीला गरम वातावरणात शरीर थंड ठेवता येतं.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
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हत्तीचे कान आकाराने मोठे असतात. त्यामुळे त्यांना उष्णता बाहेर सोडण्यास मदत होते. आफ्रिकन हत्तींचे कान आशियाई हत्तींपेक्षा साधारणपणे मोठे असतात.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
हत्तीच्या शरीरावर माशा आणि इतर कीटक बसतात. त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी हत्ती कान हलवतात. कानांच्या हालचालीमुळे हे कीटक दूर होण्यास मदत होते.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
हत्ती आपल्या कानांच्या हालचालीतूनही भावना व्यक्त करतात. धोका जाणवल्यास ते कान पसरवून उभे राहू शकतात. मात्र कानांची हालचाल पाहूनच हत्ती रागावला आहे, असं ठरवता येत नाही.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
हत्ती एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी शरीराच्या हालचालींचाही वापर करतात. कानांची ठेवण आणि हालचाल त्यांच्या वर्तनाचा एक भाग असू शकते.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
हत्ती माणसांप्रमाणे संपूर्ण शरीरावर घाम गाळून थंड राहू शकत नाहीत. त्यामुळे कानांमधून उष्णता बाहेर टाकणे, सावलीत राहणे आणि पाण्याचा वापर करणे यांसारख्या गोष्टी त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असतात.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
हत्तीचे कान केवळ ऐकण्यासाठी नसतात. शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठीही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणूनच हत्तीला उन्हात किंवा गरम वातावरणात कान सतत हलवताना पाहायला मिळतं.
WHY DO ELEPHANTS FLAP THEIR EARS?
esakal
TIGER VS LEOPARD
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