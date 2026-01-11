हिवाळ्यात हृदयविकाराचे झटके जास्त का येतात? ते कसे टाळायचे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

हृदयावर अतिरिक्त ताण

थंडीच्या काळात हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे थंड हवामान. जे शरीराच्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावते. यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो.

रक्तदाब

रक्तदाब देखील वाढू शकतो. म्हणूनच दर हिवाळ्यात रुग्णालयांमध्ये हृदयरोग्यांच्या रुग्णांची संख्या अचानक वाढते. एका अहवालानुसार, जगभरातील चारपैकी एक मृत्यू हृदयविकारामुळे होतो.

हृदयविकार

यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक मृत्यू हृदयविकारामुळे होतात. लोक सामान्यतः असे मानतात की जर कोलेस्टेरॉलची पातळी सामान्य असेल तर हृदय सुरक्षित असते.

धोके

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, हिवाळ्यात इतर अनेक घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. हिवाळा हृदयासाठी काही छुपे धोके निर्माण करतो. ज्याकडे लोक सहसा दुर्लक्ष करतात.

थंडी

तीव्र सर्दी किंवा अचानक थंडी वाढल्याने हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, थंडी सुरू झाल्यानंतर लगेच हा धोका उद्भवत नाही.

हृदयविकाराचे झटके

परंतु तापमान कमी झाल्यानंतर दोन ते सहा दिवसांनी तो शिगेला पोहोचतो. आकडेवारी दर्शवते की हृदयविकाराचे झटके आणि हृदयाशी संबंधित मृत्यूंची सर्वाधिक संख्या ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या आसपास होते.

हृदयावर परिणाम

हा योगायोग नाही. थंड हवामान, सुट्ट्यांमध्ये जीवनशैलीतील बदल आणि शरीरावर अतिरिक्त ताण या सर्वांचा एकत्रितपणे हृदयावर परिणाम होतो.

नसांमध्ये बदल

हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात शरीर थंडीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करते. या काळात रक्तदाब वाढू शकतो. रक्त जाड होऊ शकते आणि नसांमध्ये बदल होऊ शकतात. ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

तळलेले पदार्थ

आपल्या हिवाळ्यातील सवयी आपल्या हृदयालाही हानी पोहोचवतात. तज्ञांच्या मते, लोक हिवाळ्यात कमी व्यायाम करतात, तळलेले पदार्थ जास्त खातात आणि ताण वाढतो.

पदार्थ

डॉक्टर हिवाळ्यात वजन नियंत्रणात ठेवण्याचा, दररोज योगा किंवा ध्यान करण्याचा आणि ७ ते ८ तास झोप घेण्याचा सल्ला देतात. हिवाळ्यात पकोडे आणि समोसे यांसारखे तळलेले पदार्थ मर्यादित करा.

डाळींचा समावेश

त्याऐवजी, तुमच्या आहारात फळे, भाज्या आणि डाळींचा समावेश करा. जास्त मीठ आणि साखरेचे सेवन देखील हृदयासाठी हानिकारक असू शकते.

