माणसाचं वय का वाढतं? जन्मापासून वृद्ध होण्यापर्यंत शरीरात नेमकं काय घडतं?

Varsha Balhe
माणसाचं वय वाढणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. काळानुसार शरीरातील पेशी, अवयव आणि जनुकांमध्ये अनेक बदल होत जातात.
Why Do Humans Age?
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पेशींचं वारंवार विभाजन होत असताना गुणसूत्रांच्या टोकावर असलेले टेलोमिअर्स हळूहळू लहान होत जातात. त्यामुळे पेशींची दुरुस्ती आणि नवीन पेशी तयार करण्याची क्षमता कमी होते.
Why Do Humans Age?
esakal
वय वाढत असताना शरीरातील पेशींच्या डीएनएला होणारं नुकसानही वाढत जातं. शरीर हे नुकसान दुरुस्त करतं, पण ही क्षमता काळानुसार कमी होऊ शकते.
Why Do Humans Age?
esakal
पेशींना ऊर्जा देणाऱ्या मायटोकॉन्ड्रियाची कार्यक्षमताही वयानुसार कमी होऊ शकते. त्यामुळे पेशींना ऊर्जा मिळण्याची प्रक्रिया मंदावते.
Why Do Humans Age?
esakal
शरीरात तयार होणारे काही हानिकारक रेणू पेशी आणि प्रथिनांचं नुकसान करू शकतात. या प्रक्रियेलाही वृद्धत्वाशी जोडले जाते.
Why Do Humans Age?
esakal
वय वाढल्यावर स्नायूंचं प्रमाण, हाडांची ताकद आणि शरीराची एकूण कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ शकते. शरीरातील हार्मोन्समध्येही वयानुसार बदल होतात.
Why Do Humans Age?
esakal
रोगप्रतिकारक यंत्रणेतही वयानुसार बदल होतात. त्यामुळे शरीराची काही संसर्ग आणि आजारांशी लढण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.
Why Do Humans Age?
esakal
थोडक्यात, वृद्धत्वाचं एकच कारण नाही. पेशी, डीएनए, टेलोमिअर्स, मायटोकॉन्ड्रिया, रोगप्रतिकारक यंत्रणा आणि शरीरातील इतर अनेक बदल मिळून वय वाढण्याची प्रक्रिया घडते.
Why Do Humans Age?
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