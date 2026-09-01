न्यायाधीश न्यायालयात हातोडा का आपटतात? कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
चित्रपट किंवा मालिकेत न्यायालयातील दृश्य दाखवले जाते, तेव्हा न्यायाधीश "ऑर्डर, ऑर्डर" असे ओरडत एका लहान लाकडी हातोड्याने टेबलावर प्रहार करतात.
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या वस्तूला गॅव्हेल म्हणतात. हे न्यायालयात शिस्त आणि अधिकार राखण्याशी संबंधित आहे. पण याची सुरुवात का झाली, आणि आज भारतीय न्यायालयांमध्ये याचा खरोखर वापर होतो का?
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जेव्हा वकील, साक्षीदार किंवा इतर उपस्थित मोठ्याने वाद घालतात किंवा परवानगीशिवाय बोलू लागतात, तेव्हा न्यायाधीश लक्ष वेधण्यासाठी हा हातोडा एका लाकडी ध्वनीरोधकावर आपटू शकतात.
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या आवाजाचा उद्देश, काही काळासाठी कार्यवाही थांबवायची आहे आणि सर्वांनी शांत राहावे. हातोडा शिस्त राखण्याशी आणि न्यायालयातील कामकाज सुव्यवस्थित राहील याची खात्री करण्याशी जोडला गेला.
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दोन्ही पक्षांना त्यांचे युक्तिवाद मांडण्याची निष्पक्ष संधी मिळावी आणि कामकाज गोंधळमुक्त असावे, हे सुनिश्चित करणे न्यायाधीशांची जबाबदारी असते.
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हातोड्याचा वापर हा पारंपारिकपणे न्यायाधीशांच्या अधिकाराचा वापर आणि कामकाज पुन्हा नियंत्रणात आणण्याचे प्रतीक मानला जातो.
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हातोडा वापरण्याची परंपरा इंग्रजी भाषिक कायदेशीर प्रणालीशी संबंधित आहे आणि तिचा विकास गोंगाटयुक्त किंवा गोंधळलेल्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या गरजेतून झाला.
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एका प्रचलित कथेनुसार, इंग्लंडमधील न्यायाधीश कधीकधी न्यायालयीन कामकाजादरम्यान गोंधळाकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांच्या लाकडी डेस्क किंवा टेबलांचा वापर करत असत.
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ही प्रथा भारतात ब्रिटिश काळात अस्तित्वात होती, परंतु आजचे भारतीय न्यायाधीश सामान्यतः तोंडी सूचना आणि स्थापित न्यायालयीन कार्यपद्धतींद्वारे न्यायालयातील शिस्त राखतात.
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चित्रपटात न्यायाधीश लाकडी हातोडा आपटत आणि "ऑर्डर, ऑर्डर" असे ओरडत असल्याचे नाट्यमय दृश्य भारतीय न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजाचे खरे चित्रण नसून, केवळ चित्रपटातील एक कल्पना आहे.
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हातोडा हा अमेरिकन न्यायव्यवस्थेशी जोडला आहे आणि तो काही आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणांमध्ये व इतर औपचारिक कार्यवाहींमध्येही दिसतो.
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न्यायालयाबाहेर, त्याचा वापर लिलाव करणाऱ्यांकडूनही केला जातो. लिलाव करणारा विक्रीचा संकेत देण्यासाठी हातोडा आपटू शकतो, ज्यामुळे ही वस्तू अंतिम निर्णय आणि अधिकाराचे प्रतीक बनते.
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