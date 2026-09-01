न्यायाधीश न्यायालयात हातोडा का आपटतात? कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe

लाकडी हातोडा

चित्रपट किंवा मालिकेत न्यायालयातील दृश्य दाखवले जाते, तेव्हा न्यायाधीश "ऑर्डर, ऑर्डर" असे ओरडत एका लहान लाकडी हातोड्याने टेबलावर प्रहार करतात.

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गॅव्हेल

या वस्तूला गॅव्हेल म्हणतात. हे न्यायालयात शिस्त आणि अधिकार राखण्याशी संबंधित आहे. पण याची सुरुवात का झाली, आणि आज भारतीय न्यायालयांमध्ये याचा खरोखर वापर होतो का?

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कारण

जेव्हा वकील, साक्षीदार किंवा इतर उपस्थित मोठ्याने वाद घालतात किंवा परवानगीशिवाय बोलू लागतात, तेव्हा न्यायाधीश लक्ष वेधण्यासाठी हा हातोडा एका लाकडी ध्वनीरोधकावर आपटू शकतात.

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उद्देश

या आवाजाचा उद्देश, काही काळासाठी कार्यवाही थांबवायची आहे आणि सर्वांनी शांत राहावे. हातोडा शिस्त राखण्याशी आणि न्यायालयातील कामकाज सुव्यवस्थित राहील याची खात्री करण्याशी जोडला गेला.

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जबाबदारी

दोन्ही पक्षांना त्यांचे युक्तिवाद मांडण्याची निष्पक्ष संधी मिळावी आणि कामकाज गोंधळमुक्त असावे, हे सुनिश्चित करणे न्यायाधीशांची जबाबदारी असते.

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वापर

हातोड्याचा वापर हा पारंपारिकपणे न्यायाधीशांच्या अधिकाराचा वापर आणि कामकाज पुन्हा नियंत्रणात आणण्याचे प्रतीक मानला जातो.

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परंपरेचा उगम

हातोडा वापरण्याची परंपरा इंग्रजी भाषिक कायदेशीर प्रणालीशी संबंधित आहे आणि तिचा विकास गोंगाटयुक्त किंवा गोंधळलेल्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या गरजेतून झाला.

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कथा

एका प्रचलित कथेनुसार, इंग्लंडमधील न्यायाधीश कधीकधी न्यायालयीन कामकाजादरम्यान गोंधळाकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांच्या लाकडी डेस्क किंवा टेबलांचा वापर करत असत.

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शिस्त राखणे

ही प्रथा भारतात ब्रिटिश काळात अस्तित्वात होती, परंतु आजचे भारतीय न्यायाधीश सामान्यतः तोंडी सूचना आणि स्थापित न्यायालयीन कार्यपद्धतींद्वारे न्यायालयातील शिस्त राखतात.

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नाट्यमय दृश्य

चित्रपटात न्यायाधीश लाकडी हातोडा आपटत आणि "ऑर्डर, ऑर्डर" असे ओरडत असल्याचे नाट्यमय दृश्य भारतीय न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजाचे खरे चित्रण नसून, केवळ चित्रपटातील एक कल्पना आहे.

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अमेरिकन न्यायव्यवस्था

हातोडा हा अमेरिकन न्यायव्यवस्थेशी जोडला आहे आणि तो काही आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणांमध्ये व इतर औपचारिक कार्यवाहींमध्येही दिसतो.

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लिलाव करणे

न्यायालयाबाहेर, त्याचा वापर लिलाव करणाऱ्यांकडूनही केला जातो. लिलाव करणारा विक्रीचा संकेत देण्यासाठी हातोडा आपटू शकतो, ज्यामुळे ही वस्तू अंतिम निर्णय आणि अधिकाराचे प्रतीक बनते.

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