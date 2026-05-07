फाशीची शिक्षा सुनावताच न्यायाधीश पेनाचं टोक का तोडतात? यामागे आश्चर्यचकित करणारे कारण

Saisimran Ghashi
फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायाधीशांनी पेनाचे टोक (निब) मोडणे ही एक जुनी न्यायालयीन परंपरा आहे.
ही कृती कायद्यात अनिवार्य नसली तरी ती अत्यंत गंभीर आणि प्रतीकात्मक मानली जाते
न्यायाधीशांनी फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पेनाचे टोक मोडण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत
सही केल्यानंतर पेन मोडणे हे त्या न्यायालयीन निर्णयाचा शेवट आणि तो बदलता येणार नाही याचे प्रतीक आहे.
एकदा निब तोडली की, तोच न्यायाधीश आपल्या स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात कोणताही बदल करू शकत नाही.
एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूदंड देणे हे कठीण काम असल्याने न्यायाधीश ही कृती करून आपले दुःख व्यक्त करतात.
ज्या पेनाने कोणाच्या मृत्यूचा आदेश लिहिला, तो पुन्हा इतर कोणत्याही कामासाठी वापरला जाऊ नये अशी धारणा आहे.
एखाद्याचा जीव घेण्याचा आदेश देणे हे देवाच्या हातातील कार्य मानले जाते, म्हणून न्यायाधीश स्वतःला त्यापासून अलिप्त ठेवण्यासाठी पेन मोडतात.
ही कृती केवळ एक प्रतीकात्मक परंपरा आहे, कोणत्याही कायद्यात पेन तोडणे अनिवार्य केलेले नाही.
