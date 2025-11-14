शरद ऋतूमध्ये पानांचा रंग का बदलतो?

Mansi Khambe

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये, जेव्हा तापमान कमी होऊ लागते, तेव्हा झाडांची पाने हिरव्या रंगापासून सोनेरी, लाल आणि नारिंगी रंगात बदलतात. हे दृश्य जादूपेक्षा कमी नाही.

शरद ऋतू न्यू यॉर्क, जपान आणि यूकेसह सर्वत्र लोकांना आकर्षित करतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की झाडांच्या पानांचा रंग का बदलतो?

शास्त्रज्ञांनी या बदलामागील रासायनिक कारण उलगडले आहे. परंतु झाडांमध्ये इतके तेजस्वी रंग का विकसित झाले आहेत हा प्रश्न अजूनही वादग्रस्त आहे.

शास्त्रज्ञांच्या मते, शरद ऋतूमध्ये पानांचा हिरवा रंग, म्हणजेच क्लोरोफिल, हळूहळू फिकट होऊ लागतो. हा रंग फिकट होत असताना, पानांचे खरे रंग दिसू लागतात.

जे पिवळे, लाल किंवा नारिंगी असतात. पिवळा रंग कॅरोटीनॉइड्स नावाच्या रंगद्रव्यामुळे तयार होतो, तर लाल किंवा जांभळ्या पानांचा रंग वेगळा होतो.

त्यांचा रंग क्लोरोफिलच्या नुकसानीमुळे आणि अँथोसायनिन नावाच्या संयुगाच्या निर्मितीमुळे येतो, जो अनेक फळे आणि भाज्यांमध्ये देखील आढळतो.

खरं तर, झाडे हिवाळ्याची तयारी करत असताना, पानांमधील पोषक तत्वे झाडाकडे परत येतात आणि पाने त्यांचे खरे रंग दाखवू लागतात. म्हणूनच शरद ऋतूच्या आगमनाने पानांचा रंग बदलतो.

एका सिद्धांतानुसार शरद ऋतूमध्ये पानांच्या रंगात होणारा बदल हा फोटोप्रोटेक्शन सिद्धांताचा भाग आहे, म्हणजेच सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण.

