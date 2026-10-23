बिबट्याची मादी आपल्या बछड्यांना वारंवार जागा का बदलून ठेवते?

Varsha Balhe
बिबट्याची मादी आपल्या लहान बछड्यांना एका जागी जास्त काळ ठेवत नाही. ती त्यांना वारंवार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवते. पण ती असं का करते? यामागे बछड्यांच्या सुरक्षेचं मोठं कारण आहे.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
लहान बछड्यांना स्वतःचं संरक्षण करता येत नाही. त्यामुळे ते इतर हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्याला सहज बळी पडू शकतात.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
वाघ, सिंह, मोठे नर बिबटे आणि रानकुत्रे यांसारख्या प्राण्यांपासून बछड्यांना धोका असतो. त्यामुळे मादी त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवत राहते.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
बछडे एका जागी जास्त काळ राहिल्यास तिथे त्यांचा वास आणि इतर खुणा राहतात. या वासावरून शिकारी प्राण्यांना बछड्यांचा ठावठिकाणा लागू शकतो.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
मादी बछड्यांना दाट झाडी, खडकांच्या कपारी किंवा इतर लपलेल्या जागेत ठेवते. परिस्थितीनुसार ती त्यांच्यासाठी नवीन सुरक्षित जागा शोधते.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
बछडे थोडे मोठे झाल्यावर त्यांची हालचाल वाढते. त्यामुळे आधीची लपण्याची जागा त्यांच्यासाठी योग्य नसेल, तर मादी दुसरी जागा निवडते.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
मादीला स्वतःसाठी आणि बछड्यांसाठी शिकार करावी लागते. एखाद्या भागात शिकार कमी झाली तर ती दुसऱ्या भागात जाते आणि बछड्यांनाही सोबत घेते.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
एकाच ठिकाणी जास्त काळ राहिल्यास बछड्यांचा ठावठिकाणा इतर प्राण्यांना लागू शकतो. त्यामुळे जागा बदलणं ही त्यांना लपवून ठेवण्याची एक नैसर्गिक पद्धत आहे.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
बिबट्याची मादी वारंवार जागा बदलते, कारण तिच्यासाठी बछड्यांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची असते. शत्रूंपासून त्यांना वाचवणं आणि सुरक्षित ठेवणं हा तिच्या जगण्याच्या नैसर्गिक पद्धतीचा भाग आहे.
WHY LEOPARD MOTHERS MOVE THEIR CUBS
esakal
BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
esakal